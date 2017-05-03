Белоруска стала чемпионкой Европы по борьбе

Белоруска стала чемпионкой Европы по борьбе1
- 3.05.2017, 21:30
В схватке за первое место Ванесса Колодинская в упорной борьбе победила россиянку Наталью Малышеву.
Белоруска Ванесса Колодинская завоевала золотую медаль чемпионата Европы по трем видам борьбы, который проходит в сербском Нови-Саде, сообщает БелТА.
В весовой категории до 53 кг Ванесса Колодинская была сильнее Юлии Леорду из Молдовы, Анжелы Дорожан из Азербайджана. В полуфинале белоруска одолела Марию Преволараки (Греция) - 2:1, а в схватке за первое место в упорной борьбе победила россиянку Наталью Малышеву - 2:1. Награждение победительницы проводил трехкратный олимпийский чемпион по вольной борьбе из Беларуси Александр Медведь.
Для Ванессы Колодинской золотая медаль чемпионата Европы не первая награда высшей пробы в карьере. В 2012-м она стала чемпионкой мира в весовой категории до 48 кг.
За бронзовую награду в турнире борцов-вольников поспорит сегодня на континентальном форуме Александр Гуштын (весовая категория до 97 кг).