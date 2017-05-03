Белоруска стала чемпионкой Европы по борьбе 1 3.05.2017, 21:30

Ванесса Колодинская

В схватке за первое место Ванесса Колодинская в упорной борьбе победила россиянку Наталью Малышеву.

Белоруска Ванесса Колодинская завоевала золотую медаль чемпионата Европы по трем видам борьбы, который проходит в сербском Нови-Саде, сообщает БелТА.

В весовой категории до 53 кг Ванесса Колодинская была сильнее Юлии Леорду из Молдовы, Анжелы Дорожан из Азербайджана. В полуфинале белоруска одолела Марию Преволараки (Греция) - 2:1, а в схватке за первое место в упорной борьбе победила россиянку Наталью Малышеву - 2:1. Награждение победительницы проводил трехкратный олимпийский чемпион по вольной борьбе из Беларуси Александр Медведь.

Для Ванессы Колодинской золотая медаль чемпионата Европы не первая награда высшей пробы в карьере. В 2012-м она стала чемпионкой мира в весовой категории до 48 кг.

За бронзовую награду в турнире борцов-вольников поспорит сегодня на континентальном форуме Александр Гуштын (весовая категория до 97 кг).