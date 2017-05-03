закрыть
4 мая 2017, четверг, 0:08
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

Как двойник Обамы с белорусскими корнями стал звездой

2
  • 3.05.2017, 21:45
Фото: Depo.ua

Фото мужчины в камуфляже с украинским флагом, который словно брат-близнец похож на Барака Обаму, уже неделю является хитом соцсетей.

Кто он: также афроамериканец? Родственник? Это фотошоп? Или Барак Хусейнович сдал свои обязанности и ушел в «каратели»?

Depo.ua рассказывает о том, при каких обстоятельствах были сделаны фотографии с Украины, которые имели резонанс в соцсетях. На этот раз мы выяснили, кем является человек, так похожий на Барака Обаму и что он делал в зоне АТО.

Неделю назад это фото выложил на своей странице в «Фейсбуке» волонтер из Днипра Юрий Мисягин. Подписал: «Боюсь даже подумать, что скажет «ху@..о ТВ».

И понеслось – тысячи лайков, сотни распространений. «Обама в АТО» распространилось по лентам, а сам «Обама», до сих пор известный только в волонтерских кругах Киева и области, проснулся звездой.

Автор фото, волонтер Эдуадр Копылов рассказал – они с Александром Жамойдо, а именно так зовут мужчину на фото, ехали в зону АТО на Пасху, везли куличи и другие подарки бойцам и в детдома. Александр двинулся на передовую впервые, поэтому Эдуард сфотографировал его в этот памятный день. Перед этим попросил надеть каску.

Именно каска, очевидно, и сделала Александра Жамойдо похожим на Барака Обаму – раньше ни он, ни друзья фотографического сходства с президентом Америки не замечали. Теперь его просят сменить позывной на «Обамыча». Александр смеется: «вообще-то я - Цыган…»

«Ни у кого даже мысли не было, что я на кого-то похож! Мне друзья уже неделю звонят, пишут: «Александр, так это же ты!». Фото было сделано просто так, в Авдеевке – мы ехали на точку, и товарищ говорит «Цыган» (это мой позывной), а надень каску». Уговорил меня ее надеть, сфоткал и тут же выложил в «Фейсбук». Ну а потом это фото увидел Юра Мисягин, распространил и дальше вы уже знаете…» – рассказывает он.

Александру 50 лет, живет в Вишневом, имеет двух взрослых детей – сына и дочь. Афроамериканских предков у него нет, и позывной «Цыган» у него не из-за ромского происхождения - украинский двойник Обамы происходит от старинного белорусского рода.

«Прозвище «Цыган» у меня с первого класса – я смуглый, мой дружбан так придумал, вот и пошло, - объясняет. - Отец у меня - белорус, мама - из Харькова. Дед по отцовской линии был царским генералом, имел имение в Беларуси. В 33 году его расстреляли. Бабушка у меня была полька из Варшавы, учительствовала, в 37 ей дали 12 лет лагерей. Их детей – моего отца, его сестру и брата советская власть упрятала в детдом. Потом бабушка сменила фамилию – с «Жамойдик» на «Жамойдо», чтобы и детей репрессии не задели. Я искал тех, у кого также фамилия Жамойдо - интересно, что у всех корни из Беларуси».

Александр родился и вырос в Киеве. Отслужил срочную, рано женился, не окончил военное училище. Много лет проработал машинистом в киевском метро, а перед Революцией три года таксовал на своем «Жигули».

18 февраля он был на Майдане, кидал брусчатку, а в ответ полетела картечь. Восемь ранений, два из них – в живот, начался перитонит и Александр едва выжил. Вместе с 11 пострадавшими майдановцами ездил лечиться в Чехию. А когда вернулся, решил, что станет общественным деятелем. Возглавил общественную организацию «Лига непокоренных» и Киево-Святошинскую районную организацию ДУК «Правый сектор». Учит украинский.

Волонтерством занимается два года.

«Я раньше не ездил на передовую - мы собирали помощь у себя в районе (помогаем в основном ДУК, потому что они не получают обеспечения от государства), я относил к себе и затем отправлял к нашим, когда туда машина шла. Но последние два раза не получил фотоотчетов о получении – а я должен отчитываться перед людьми, что оно идет по назначению. И я решил, что раз я собираю, то должен сам отвозить, - рассказывает Александр. - Перед Пасхой собрали продукты, рисунки от детей, освятили в Софийском соборе куличи и крашенки и тремя машинами поехали по всей линии фронта. Заехали в детдом в Покровске, потом под Авдеевку на базу, там разгрузились и дальше уже набирали понемногу и развозили по подразделениям куличи, яйца, теплые вещи, сигареты и кому что надо. Закончили Волновахой. Все спокойно, без приключений – обстрелы слышали только издалека. Повезло, что как раз те два дня, когда мы объезжали позиции, было относительно тихо».

Пока Александр решает общественные вопросы, а затем снова собирается в зону АТО с волонтерским грузом. А вот позывной менять на «Обамыча» не будет, решил остаться «Цыганом».


Мнение

«От требования отставки должны задрожать стекла в администрации Лукашенко»
«От требования отставки должны задрожать стекла в администрации Лукашенко»              ПАВЕЛ СЕВЕРИНЕЦ
Сказка про майора Цуцика
Сказка про майора Цуцика Анатолий Санотенко
Трудно быть идиотом
Трудно быть идиотом Ирина Халип
Российские мародеры
Российские мародеры Виталий Портников


Интервью

Остановить распоясавшихся «вертухаев»!
Остановить распоясавшихся «вертухаев»!
Дмитрий Бондаренко: Шуневич метит на место Лукашенко
Дмитрий Бондаренко: Шуневич метит на место Лукашенко
Николай Статкевич: Люди труда должны выйти против холуев
Николай Статкевич: Люди труда должны выйти против холуев
Процесс развала режима необратим
Процесс развала режима необратим