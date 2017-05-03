Как двойник Обамы с белорусскими корнями стал звездой 2 3.05.2017, 21:45

Фото: Depo.ua

Фото мужчины в камуфляже с украинским флагом, который словно брат-близнец похож на Барака Обаму, уже неделю является хитом соцсетей.

Кто он: также афроамериканец? Родственник? Это фотошоп? Или Барак Хусейнович сдал свои обязанности и ушел в «каратели»?

Depo.ua рассказывает о том, при каких обстоятельствах были сделаны фотографии с Украины, которые имели резонанс в соцсетях. На этот раз мы выяснили, кем является человек, так похожий на Барака Обаму и что он делал в зоне АТО.

Неделю назад это фото выложил на своей странице в «Фейсбуке» волонтер из Днипра Юрий Мисягин. Подписал: «Боюсь даже подумать, что скажет «ху@..о ТВ».

И понеслось – тысячи лайков, сотни распространений. «Обама в АТО» распространилось по лентам, а сам «Обама», до сих пор известный только в волонтерских кругах Киева и области, проснулся звездой.

Автор фото, волонтер Эдуадр Копылов рассказал – они с Александром Жамойдо, а именно так зовут мужчину на фото, ехали в зону АТО на Пасху, везли куличи и другие подарки бойцам и в детдома. Александр двинулся на передовую впервые, поэтому Эдуард сфотографировал его в этот памятный день. Перед этим попросил надеть каску.

Именно каска, очевидно, и сделала Александра Жамойдо похожим на Барака Обаму – раньше ни он, ни друзья фотографического сходства с президентом Америки не замечали. Теперь его просят сменить позывной на «Обамыча». Александр смеется: «вообще-то я - Цыган…»

«Ни у кого даже мысли не было, что я на кого-то похож! Мне друзья уже неделю звонят, пишут: «Александр, так это же ты!». Фото было сделано просто так, в Авдеевке – мы ехали на точку, и товарищ говорит «Цыган» (это мой позывной), а надень каску». Уговорил меня ее надеть, сфоткал и тут же выложил в «Фейсбук». Ну а потом это фото увидел Юра Мисягин, распространил и дальше вы уже знаете…» – рассказывает он.

Александру 50 лет, живет в Вишневом, имеет двух взрослых детей – сына и дочь. Афроамериканских предков у него нет, и позывной «Цыган» у него не из-за ромского происхождения - украинский двойник Обамы происходит от старинного белорусского рода.

«Прозвище «Цыган» у меня с первого класса – я смуглый, мой дружбан так придумал, вот и пошло, - объясняет. - Отец у меня - белорус, мама - из Харькова. Дед по отцовской линии был царским генералом, имел имение в Беларуси. В 33 году его расстреляли. Бабушка у меня была полька из Варшавы, учительствовала, в 37 ей дали 12 лет лагерей. Их детей – моего отца, его сестру и брата советская власть упрятала в детдом. Потом бабушка сменила фамилию – с «Жамойдик» на «Жамойдо», чтобы и детей репрессии не задели. Я искал тех, у кого также фамилия Жамойдо - интересно, что у всех корни из Беларуси».

Александр родился и вырос в Киеве. Отслужил срочную, рано женился, не окончил военное училище. Много лет проработал машинистом в киевском метро, а перед Революцией три года таксовал на своем «Жигули».

18 февраля он был на Майдане, кидал брусчатку, а в ответ полетела картечь. Восемь ранений, два из них – в живот, начался перитонит и Александр едва выжил. Вместе с 11 пострадавшими майдановцами ездил лечиться в Чехию. А когда вернулся, решил, что станет общественным деятелем. Возглавил общественную организацию «Лига непокоренных» и Киево-Святошинскую районную организацию ДУК «Правый сектор». Учит украинский.

Волонтерством занимается два года.

«Я раньше не ездил на передовую - мы собирали помощь у себя в районе (помогаем в основном ДУК, потому что они не получают обеспечения от государства), я относил к себе и затем отправлял к нашим, когда туда машина шла. Но последние два раза не получил фотоотчетов о получении – а я должен отчитываться перед людьми, что оно идет по назначению. И я решил, что раз я собираю, то должен сам отвозить, - рассказывает Александр. - Перед Пасхой собрали продукты, рисунки от детей, освятили в Софийском соборе куличи и крашенки и тремя машинами поехали по всей линии фронта. Заехали в детдом в Покровске, потом под Авдеевку на базу, там разгрузились и дальше уже набирали понемногу и развозили по подразделениям куличи, яйца, теплые вещи, сигареты и кому что надо. Закончили Волновахой. Все спокойно, без приключений – обстрелы слышали только издалека. Повезло, что как раз те два дня, когда мы объезжали позиции, было относительно тихо».

Пока Александр решает общественные вопросы, а затем снова собирается в зону АТО с волонтерским грузом. А вот позывной менять на «Обамыча» не будет, решил остаться «Цыганом».