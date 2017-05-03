закрыть
4 мая 2017, четверг, 0:12
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

Дочь Рауля Кастро не будет претендовать на пост главы Кубы

  • 3.05.2017, 21:58
Мариэла Кастро

85-летний Рауль Кастро неоднократно заявлял, что нынешний пятилетний срок на посту главы Кубы станет для него последним.

Мариэла Кастро, дочь председателя Госсовета и Совета министров Кубы Рауля Кастро, заявила, что не собирается претендовать на пост главы государства. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на агентство Reuters.

«Кандидатами (на высший государственный пост - Прим.) являются кубинские мужчины и женщины. Я не говорю «мы», потому что я никогда не стану выдвигать свою кандидатуру на столь ответственный пост», - приводит агентство слова дочери кубинского лидера.

85-летний Рауль Кастро неоднократно заявлял, что нынешний пятилетний срок на посту главы государства, который закончится в феврале 2018 года, станет для него последним. Главная интрига состоит в том, кто придет ему на смену. В числе наиболее вероятных преемников называют 57-летнего первого заместителя председателя Совета министров Кубы Мигеля Диас-Канеля.

54-летняя Мариэла Кастро является депутатом Национальной ассамблеи народной власти - однопалатного парламента.

Рауль Кастро был утвержден председателем Госсовета Кубы в 2008 году. На этом посту он сменил своего старшего брата - исторического лидера Кубинской революции Фиделя Кастро. На второй пятилетний срок Рауль Кастро был «переизбран» в 2013 году.


Мнение

«От требования отставки должны задрожать стекла в администрации Лукашенко»
«От требования отставки должны задрожать стекла в администрации Лукашенко»              ПАВЕЛ СЕВЕРИНЕЦ
Сказка про майора Цуцика
Сказка про майора Цуцика Анатолий Санотенко
Трудно быть идиотом
Трудно быть идиотом Ирина Халип
Российские мародеры
Российские мародеры Виталий Портников


Интервью

Остановить распоясавшихся «вертухаев»!
Остановить распоясавшихся «вертухаев»!
Дмитрий Бондаренко: Шуневич метит на место Лукашенко
Дмитрий Бондаренко: Шуневич метит на место Лукашенко
Николай Статкевич: Люди труда должны выйти против холуев
Николай Статкевич: Люди труда должны выйти против холуев
Процесс развала режима необратим
Процесс развала режима необратим