Белорус Гуштын стал бронзовым призером ЧЕ по вольной борьбе 3.05.2017, 22:55

Для белорусской команды медаль Александра Гуштына стала второй на чемпионате Европы.

Белорус Александр Гуштын стал бронзовым призером чемпионатом Европы по вольной борьбе, передает БелТА.

На турнире в сербском Нови-Саде в категории до 97 кг белорус в решающем поединке за третье место был сильнее Михаила Петрова Ганева из Болгарии - 7:0. В ходе состязаний Александр Гуштын одолел Алексиса Каоуслидиса (Кипр), а затем уступил Анзору Болтукаеву из России - 5:8. На пути к поединку за третье место белорус выиграл у грузина Мурази Мчедлидзе - 10:0. Победителем в весовой категории до 97 кг стал Реза Илдырим из Труции.

Для белорусской команды медаль Александра Гуштына стала второй на чемпионате Европы. Как сообщалось, золотую награду турнира завоевала в весовой категории до 53 кг Ванесса Колодинская.