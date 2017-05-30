Трамп об американских героях: Они были ангелами, ниспосланными нам Богом 1 30.05.2017, 7:56

2,375

Президент США пообещал абсолютную поддержку военнослужащим.

Президент США Дональд Трамп произнес свою первую речь по случаю Дня поминовения на Арлингтонском национальном кладбище, сообщает «Голос Америки».

Назвав имена многих ветеранов нескольких войн и кратко охарактеризовав их подвиги, глава Белого дома выразил признательность американским военным, рисковавшим и рискующим жизнью для того, чтобы страна жила в безопасности и спокойствии.

«Каждая семья, которая почтила нас своим присутствием, потеряла сыновей или дочерей, мужей и жен, отцов и матерей. У каждого и каждой из них было имя, своя история, свои мечты. Они были ангелами, ниспосланными нам богом, и у них есть нечто общее. И это общее – звание героя. Они – настоящие герои. Прошло немного времени, и господь призвал их домой. Их наследие будет существовать вечно. Некогда генерал Дуглас Макартур сказал, что солдат, призванный на защиту Родины и отдавший свою жизнь ради этой защиты, – благороднейший представитель человечества», – сказал президент Трамп.

«Мы чествуем лучших среди нас – мужчин и женщин, заплативших жизнью за победу и свободу», – отметил Трамп.

«Они принесли жертву не ради популярности, не ради денег, даже не ради славы, но ради страны», – подчеркнул президент.

По его словам, павшие военные «погибли на войне – во имя того, чтобы мы жили в мире».

Обращаясь к родственникам погибших, президент Трамп сказал: «Мы не можем знать, как велика ваша боль, но мы знаем, что наша благодарность им (павшим) и вам безгранична и вечна».

По словам Трампа, жизнь многих военных стала примером любви и верность их семьям и стране.

Today we remember the men and women who made the ultimate sacrifice in serving. Thank you, God bless your families & God bless the USA! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 29 мая 2017 г.

I look forward to paying my respects to our brave men and women on this Memorial Day at Arlington National Cemetery later this morning. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 29 мая 2017 г.

Глава Белого дома возложил венок на кладбище, где покоятся многие американские военные.

В субботу, перед возвращением домой из Италии, где Трамп завершил свою первую зарубежную поездку на посту президента, он выступил с речью перед военными и служащими на базе ВМС США в Сицилии. Президент назвал американских военных патриотами и борцами за свободу.

Выступая перед военнослужащими, Трамп напомнил о своем намерении увеличить военные расходы. В качестве верховного главнокомандующего он пообещал «абсолютную и неизменную поддержку» всем военным.