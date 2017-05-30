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Народные протесты в Венесуэле вышли на новый уровень

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  • 30.05.2017, 8:24
Фото: AFP

Отчаявшийся диктатор Мадуро привлекает уголовников для борьбы с оппозицией.

В ходе протестов в Венесуэле в понедельник, 29 мая, были ранены почти 250 человек. Об этом сообщил лидер оппозиции и губернатор штата Миранда Энрике Каприлес, пишет издание El Nacional (перевод – «Немецкая волна»).

По его словам, для подавления массовых протестов власти привлекают «людей с криминальным прошлым».

Сам Энрике Каприлес, по его словам, был избит во время акции протеста - солдаты заманили его в ловушку. Еще один лидер оппозиции, Карлос Папарони, получил травмы после того, как был сбит с ног напором воды из водомета.

Протестные акции оппозиции в Венесуэле проходят уже несколько месяцев. Демонстранты добиваются отстранения от должности Николаса Мадуро. По мнению оппозиции, он ответственен за экономический кризис в стране, который привел к серьезному дефициту снабжения. Во время протестных акций уже убиты 58 человек, счет раненым идет на сотни.


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