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Ученые: Пиво помогает лучше слышать

  • 30.05.2017, 8:30

В Пенсильванском университете назвали самые полезные продукты для повышения остроты слуха.

Ученые Пенсильванского университета выяснили, что недостаток железа в организме ведет к нарушению целостности улитки и нервных путей. Они утверждают, что более 30% людей на Земле страдают от дефицита железа в организме, которое провоцирует снижение слуха, пишут в соцсетях специалисты Международного центра слуха «Мединкус».

Однако употребление продуктов богатых необходимым им микроэлементом способно предотвратить негативное воздействие анемии на организм. Так, наибольшее количество железа содержится в пиве, яблоках, зеленых овощах, коричневом рисе и мясных продуктах.

Снижение концентрации гемоглобина в крови часто происходит при одновременном уменьшении количества эритроцитов и изменении их качественного состава. Поэтому любая анемия приводит к снижению дыхательной функции крови и развитию кислородного голодания тканей, что чаще всего выражается такими симптомами как бледность кожных покровов, повышенная утомляемость, слабость, головные боли, головокружение, учащее


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