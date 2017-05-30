В Сети появились новые изображения iPhone 8 1 30.05.2017, 11:53

Они подтверждают отсутствие кнопки Home и вертикальную двойную камеру.

Сайт Slashleaks и дизайнер Бенджамин Гескин опубликовали новую серию изображений будущего iPhone 8. Снимки подтверждают, что гаджет получит вертикальную двойную камеру и сенсорную кнопку Home, пишет korrespondent.net.

Ожидается, что флагман получит диагональ экрана 5,2 дюйма, при этом экран будет от края до края.

Судя по изображениям, слева на корпусе гаджета будут расположены кнопки регулировки громкости и рычажок отключения звука. А на правой стороне - кнопка питания.

Снизу на корпусе будут расположены решетка динамика, а также микрофон и порт Lightning.

При этом инсайдер намекает, что сканер отпечатков пальцев производитель все же встроит в экран смартфона, а не поместит на заднюю панель, как предполагалось ранее.