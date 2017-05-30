закрыть
30 мая 2017, вторник, 15:53
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

Диктатор о тренерах-иностранцах: Душу в дело он не вложит и Родину любить не научит

7
  • 30.05.2017, 14:56

Лукашенко взялся за иностранных специалистов в белорусском спорте.

Лукашенко во время олимпийского собрания заявил о том, что система обучения тренерских кадров нуждается в оптимизации и высказался по поводу иностранных специалистов, пишет tut.by.

— Мы вынуждены десятками завозить тренеров из-за рубежа и за огромные деньги. Я не против заимствования чужого передового опыта. Пусть работают консультантами. Но вокруг каждого из них должны расти белорусские кадры. Поймите, с иностранца спрос — почти никакой. Отработал, собрал вещи и уехал. Душу в дело он не вложит и Родину любить не научит, — сказал белорусский лидер.

Лукашенко также отметил отсутствие системного подхода к отбору будущих спортсменов.

Правитель поручил местным органам власти обеспечить обязательный минимум инвентаря в каждой спортивной школе.


Мнение

Марафон вокруг нуля
Марафон вокруг нуля Владимир Халип
Время убирать!
Время убирать! Андрей Санников
Посольство России в Минске будет стоять на улице Бжезинского
Посольство России в Минске будет стоять на улице Бжезинского Евгений Липкович
Мужайтесь, люди, скоро осень!
Мужайтесь, люди, скоро осень! Ирина Халип


Интервью

Евгений Афнагель: Белорусам надо быть готовыми защищать друг друга
Евгений Афнагель: Белорусам надо быть готовыми защищать друг друга
Российские спецслужбы работают с литовскими и белорусскими страйкболистами
Российские спецслужбы работают с литовскими и белорусскими страйкболистами
Военный аналитик: Лукашенко не может сказать Москве «нет»
Военный аналитик: Лукашенко не может сказать Москве «нет»
Владимир Некляев: Вижу, что белорусы готовы к решительной борьбе
Владимир Некляев: Вижу, что белорусы готовы к решительной борьбе