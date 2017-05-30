Диктатор о тренерах-иностранцах: Душу в дело он не вложит и Родину любить не научит 7 30.05.2017, 14:56

Лукашенко взялся за иностранных специалистов в белорусском спорте.

Лукашенко во время олимпийского собрания заявил о том, что система обучения тренерских кадров нуждается в оптимизации и высказался по поводу иностранных специалистов, пишет tut.by.

— Мы вынуждены десятками завозить тренеров из-за рубежа и за огромные деньги. Я не против заимствования чужого передового опыта. Пусть работают консультантами. Но вокруг каждого из них должны расти белорусские кадры. Поймите, с иностранца спрос — почти никакой. Отработал, собрал вещи и уехал. Душу в дело он не вложит и Родину любить не научит, — сказал белорусский лидер.

Лукашенко также отметил отсутствие системного подхода к отбору будущих спортсменов.

Правитель поручил местным органам власти обеспечить обязательный минимум инвентаря в каждой спортивной школе.