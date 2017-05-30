Евгений Киселев: Первая российская кибератака была против Эстонии 2 30.05.2017, 15:06

Евгений Киселёв

В 2007 году российские хакеры вывели из строя эстонские компьютерные сети.

Известный журналист Евгений Киселёв напомнил о первой российской кибератаке против Эстонии в 2007 году, когда российским хакерам удалось вывести из строя эстонские компьютерные сети, пишет ukrlife.tv.

«Массированные хакерские атаки впервые были в 2006 или 2007 году. Когда было резкое обострение между Россией и Эстонии из-за скандала по перемещению памятника Бронзового солдата. Тогда была массированная кибератака, когда российские хакеры на несколько часов вывели из строя целые компьютерные сети, имевшие важное значения для обороны Эстонии», - заявил Евгений Киселёв.