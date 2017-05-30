Брутально задержанного милицией в метро минчанина отпустили домой 9 30.05.2017, 15:10

Против 19-летнего минчанина возбуждено уголовное дело, но из СИЗО его отпустили под обязательство о явке.

19-летнего минчанина, которого 27 мая жестко задержали на станции метро "Октябрьская" в столице, отпустили домой, несмотря на то, что против него возбуждено уголовное дело по статье 364 "Насилие либо угроза применения насилия в отношении сотрудника органов внутренних дел".

Как сообщил «Еврорадио» официальный представитель Следственного комитета Сергей Кабакович, в отношении задержанного применили "меры процессуального принуждения".

"С учетом признания своей вины и раскаяния в содеянном, к нему применили меру принуждения: чтобы он являлся по первому вызову, как только понадобится следователям", - сказал Кабакович.

По словам представителя Следственного комитета, отпустили задержанного прямо из больницы скорой помощи, где он проходил токсикологическую экспертизу, и где парня выводили «из состояния алкогольного отравления». Сколько точно промилле алкоголя обнаружили медики в крови 19-летнего парня, Кабакович не уточняет.

Согласно статье, ему грозит до шести лет лишения свободы. В Следственном комитете обращают внимание на то, что обвиняемый нигде не работает и не учится, а на момент происшествия он отрабатывал 240 часов общественных работ, согласно приговору от февраля 2017 года.

Напомним, происшествие произошло 27 мая в 1 час 16 минут в столичном метро. По версии ГУВД, милиционер остановил юношу и попросил покинуть метрополитен, так как пьяным запрещен проезд в подземке. Они поднялись в вестибюль, однако уходить со станции парень отказался.

Сообщается, что юноша стал сопротивляться, когда его пытались отвести в комнату милиции для разбирательства. При этом он травмировал милиционера — закрытый перелом костей носа. Правонарушителя задержали с участием сотрудников службы безопасности минского метрополитена и ближайшего милицейского наряда. Видео задержания попало в соцсети и вызвало много вопросов к профессионализму "людей в форме".