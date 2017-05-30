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В могилевском зоосаде выхаживают редкого для Беларуси императорского орла

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  • 30.05.2017, 15:19

Обессиленная птица вышла к школьному стадиону в агрогородке под Могилевом.

В могилевском зоосаде выхаживают редкого для Беларуси орла-могильника. Птицу обнаружили 22 мая в агрогородке Вишов под Могилевом. Обессиленная птица вышла к школьному стадиону в агрогородке, пишет tut.by.

Орел неделю жил в зоосаде в загоне для кур — его отпаивали водой, откармливали. Видимых повреждений у птицы не было. Беспокойство у специалистов вызывает лишь левый глаз птицы, который либо был травмирован, либо орел родился таким.

Вечером 29 мая орла окольцевали и выпустили в открытый загон, где обитают зубры, однако птица не улетела. Орел даже не набирал нужную высоту. Сейчас за ним наблюдают. Если через несколько дней орел так и не улетит, его снова заберут на карантин.

Ближайшие к нам места гнездования редкого орла-могильника — в Центральной Украине. Могильник, или императорский орел, внесен в Международный Красный список как уязвимый вид, находящийся под угрозой исчезновения. Численность вида по всей Европе снижается.


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