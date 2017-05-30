Вчера стало ясно: Путин - бесперспективен 6 Андрей Зубов

30.05.2017, 16:07

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Андрей Зубов

Фото: RFE/RL

Рядом с утонченным Макроном Путин очевидно проигрывал.

От вчерашней встречи Путина и Макрона многого не ждали. Позиции новоизбранного президента Франции по всем вопросам, волнующим Кремль, выражены были с предельной четкостью еще во время избирательной кампании и подтверждены г-ном Макроном не раз после победы, пишет ( Ожидать, что Версальский Трианон побудит г-на Путина изменить свои взгляды на Украину или Сирию, тоже не было причины. Но неожиданно встреча произвела эффект, да еще какой!

Множество русских людей ясно увидели, как жалок, бесперспективен, архаичен и анахроничен в своей коминтерновско-советской риторике эпохи пакта Молотов-Риббентроп человек, именуемый Российским президентом. Рядом с молодым, блестяще образованным, красивым, элегантным, утонченно, по-галльски, умным Эманнуэлем Макроном Владимир Путин проигрывал очевидно.

И дело здесь не в физическом возрасте. Не менее, а более современный и умный европейский политик, чем Макрон - Ангела Меркель, входит в одну возрастную категорию с г-ном Путиным. Дело в ином, в совсем ином. Русские граждане, наблюдая за совместным выступлением двух президентов в Версале, видели, насколько мы отстали от мира за эти последние злополучные годы. Видели, что мы катимся назад, в пыльный и кровавый сталинский застой, а весь мир идет вперед и решает проблемы совершенно иного порядка, чем борьба за кусок чужой земли, за сферы влияния, базы ,а уж тем более за укрытие наворованных денег в Панаме или на Кипре.

Перед миром стоят громадные задачи глобального уровня - нищета, жажда и голод Третьего мира, порожденные этой нищетой миграционный процесс и терроризм, всемирное потепление климата, диспропорции развития, переход на новые источники энергии и многое иное. И эти задачи готовы решать Макрон, Меркель и иные лидеры семерки, страны Евросоюза. А у другой кафедры - Путин с его хакерскими вторжениями в чужие выборы, с его беспробудной постоянной ложью, с воровством его ближайших соратников, а, возможно, и его собственным, с его неумением и нежеланием решить проблему Крыма. Донбасса, Сирии в пользу народов этих земель и в соответствии с духом международного права, с его оправданием Асада, травящего газами своих граждан, да и сокрытием своих собственных граждан, сбивших аэробус МН-17.

Андрей Зубов, obozrevatel.com