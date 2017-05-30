Как фанера над Парижем Георгий Эрман, liga.net

30.05.2017, 19:42

В лице нового президента Франции Путин столкнулся с неудобным собеседником.

Вчерашняя встреча Путина и президента Франции Эмманюэля Макрона ознаменовала новый этап российско-французских отношений, который будет самым тяжелым после окончания Холодной войны. Вряд ли мы скоро узнаем, о чем французский президент говорил с Путиным тет-а-тет, какие слова употреблялись для того, чтобы донести до российского руководителя неприемлемость его действий. Однако на пресс-конференции Макрон уже не смог сдержать неприязни к своему гостю, высказав все, что думает о созданных Кремлем орудиях пропаганды Russia Today и Sputnik и едва сдержав смех, когда российский руководитель излагал свою версию событий в Донбассе.

Конечно, главную роль сыграло абсолютно беззубое вмешательство России и российских пропагандистов в избирательную кампанию. В течение последних месяцев российские и пророссийские СМИ и "эксперты" злорадствовали по поводу неуклюжего вмешательства Украины в президентскую гонку в США в августе 2016 года, когда НАБУ сделало заявление, завершившееся отставкой руководителя штаба Трампа Пола Манафорта. Это событие не идет ни в какое сравнение с кампанией, организованной в российских СМИ против Макрона и его семьи, Франции и ее единства.

Фото - ЕРА

Российская пропаганда организовала сотни статей и сюжетов с намеками на гомосексуализм французского президента, пережевыванием проблем политики интеграции мигрантов, словесные кривляния журналистов из российских желтых изданий, которые предрекали Франции национальную катастрофу, межрелигиозную бойню и "гомодиктатуру" с пожеланиями "так вам и надо". В России в ходе избирательной кампании аудиторию сознательно настраивали на презрение или даже ненависть к Франции и французам. В итоге российская пропаганда как всегда сыграла на обеспечение потребностей режима, укрепив положительный образ кремлевского союзника - Марин Ле Пен: по опросу ВЦИОМ 61% россиян симпатизировали ей, Макрону лишь 8%. Однако вред от таких действий российских пропагандистов почувствует российская экономика и россияне в отношении к себе в ближайшем будущем. Согласно опросам ВЦИОМ лишь 9% россиян считают, что после выборов отношения России и Франции ухудшатся. Они заблуждаются. Если Кремль попробует осуществить какие-то провокации в странах, где будут затронуты французские интересы, например в Африке, реакция Елисейского дворца будет куда более резкой, чем на встрече в Версале.

Российский руководитель был последним из руководителей крупных государств, с которым встречался Макрон после саммита НАТО и G7. И наличие самого факта встречи не должно тешить ни Кремль, ни российских пропагандистов. В Париже считаются с Россией только потому, что путинская политика "отстаивания национальных интересов", а точнее приближенных к Путину российских олигархов, создает много кровопролитных конфликтов на границах ЕС. "Если у нас не будет открытого, искреннего диалога, то у нас не будет никакого прогресса ни по украинскому вопросу, ни по сирийскому вопросу", - предупредил Макрон в соцсетях после встречи. Человек, добившийся в 39 лет поста президента - в таком возрасте Путин, например, еще за Собчаком чемоданы носил - вряд ли верит в возможность такого диалога. Это обычный дипломатический этикет и ответ на ожидания французских граждан. Согласно майскому опросу Odoxa 61% французов хоть и считают Россию злом, но выступают за поддержание с ней контактов.

После наглого вмешательства в избирательную кампанию можно не сомневаться, что политика Франции в отношении России будет более жесткой, чем при предшественниках Макрона - Николя Саркози, который пошел на поводу у Кремля и стал говорить приятные для путинских ушей вещи о Крыме и Украине, или Франсуа Олланде, который отказал по Мистралям, долго терпел кремлевский цинизм и резко свернул контакты только после бомбардировок Алеппо и встречи Путина с Ле Пен.

Вряд ли встреча в Версале была холодным душем для Путина, просто подтвердились его самые худшие опасения - французский президент за словом в карман не лезет, обиды не прощает и будет неудобным собеседником. Сейчас единственное, что может сделать Россия, чтобы как-то насолить Макрону - это попытаться помешать создать проправительственное большинство по итогам выборов парламент 11 и 18 июня, оказывая помощь, прежде всего, в информпространстве, тем кандидатам от правой партии Республиканцы, которые симпатизируют России, или Национальному фронту. Без пропрезидентского большинства во Франции возможен политический кризис, а противники у Макрона как на левом, так и на правом фланге очень сильные. Но даже это не повлияет существенно на внешнюю политику в стране, которая является президентской республикой - просто в условиях внутренней конфронтации у президента будет куда меньше времени на дипломатию.

В этой ситуации есть и большая ложка дегтя. После избирательной кампании никуда не исчезли ни Национальный фронт с кредитами из Москвы, ни депутаты от Республиканцев, любящие поездки в Крым за российские деньги. Российская пропаганда во Франции работает интенсивно и не без успеха, и этому способствует рост недовольство французов своими элитами. Если судить по опросам Odoxa, отношение к Путину за последние годы во французском обществе улучшилось, хотя ни внутренняя, ни внешняя политика Кремля не изменилась в лучшую сторону. И если в январе 2014 года хорошее мнение о хозяине Кремля было лишь у 14% опрошенных французов, то сейчас - 26%, негативное соответственно уменьшилось с 84 до 73%.

Запад теряет позиции в информационной войне с Россией. Государство с жуткой системой подчинения и раболепия в пропаганде зацепилось за хронические проблемы Европы - прежде всего, экономические, рост неравенства и эффективно их использует против ЕС. И тут Макрону и другим европейским лидерам нужно делать выводы пока не поздно.

Георгий Эрман, liga.net