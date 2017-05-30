Ученые: Фастфуд полезен для деятельности мозга 2 30.05.2017, 20:10

Исследователи Бостонского университета на протяжении десяти лет изучали влияние фастфуда на здоровье человека.

По итогам научной работы ими был сделан вывод, что перекусы положительно влияют на деятельность головного мозга, и даже повышают успеваемость, пишет newsyou.info.

Научные сотрудники исследовали пищевые привычки практически 1400 взрослых лиц. Были выявлены полезные свойства некоторых компонентов «быстрой еды». Так, к примеру, оливки, анчоусы и каперсы, входящие в состав неаполитанской пиццы, насыщены полифенолами, которые способствуют более эффективной работе мозга. Блюда с содержанием яиц богаты на витамин В4, который отвечает за умственные способности. Куркума «подстегивает» деятельность клеток мозга, а фалафель и суши с лососем включают в себя много магния, улучшающего качество обработки информации.

Диетолог Рут Тонг утверждает, что «быстрая еда» особенно пользуется популярностью у студентов, которые перед экзаменами трудятся так упорно и длительно, что не имеют возможности приготовить себе полноценный обед. Как ни странно, но у таких учащихся фиксируют более высокие показатели успешности в обучении, нежели у их ровесников, в период сессии питающихся «нормальной» едой.

Однако ученые предупреждают, что фастфудом все же нельзя злоупотреблять, и делать его основной пищей в рационе. В противном случае есть угроза развития тяжелой формы астмы и ухудшения памяти.