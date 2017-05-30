Украсть историю 1 Роман Цимбалюк, «Обозреватель»

30.05.2017, 22:21

Роман Цимбалюк

Фото: RFE/RL

С такими темпами в Москве памятников киевлянам станет еще больше.

Путин на пресс-конференции решил дать урок истории Макрону. По его мнению, отношения России и Франции начались не от Петра 1 «царя реформатора». А от «русской» Анны - дочери «нашего» Ярослава Мудрого, которая была женой короля Генриха 1, королевой Франции.

«Русской», Карл!

С такими темпами в Москве памятников киевлянам станет еще больше, к князьям киевским Юрию Долгорукову и Владимиру Святославичу добавится еще один один - уже киевлянке.

Все указанные исторические личности той или иной мерой связаны с Киевом. А их все пытаются сделать «русскими».

Это что обоснование, почему современная Россия может убивать украинцев сегодня, захватывать территории соседней страны?

Так во Франции это вряд ли поймут - уж слишком долго и много воевали в Европе, чтобы успокоится и перестать двигать границы.

Роман Цимбалюк, «Обозреватель»