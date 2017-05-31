В США успешно испытали революционную систему перехвата баллистических ракет 2 31.05.2017, 7:39

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Фото: reuters

Испытание прошло на фоне очередных провокаций со стороны КНДР.

Пентагон объявил о том, что первое испытание системы ПРО по отражению удара межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) прошло успешно, сообщает «Голос Америки».

«Перехват комплексной угрозы в виде МБР является огромным успехом», – заявил вице-адмирал Джим Сайринг из Агентства противоракетной обороны.

Ракета-перехватчик, запущенная 30 мая с военно-воздушной базы Ванденберг в Калифорнии, успешно поразила условную межконтинентальную баллистическую ракету противника, стартовавшую с атолла Кваджалейн (Маршалловы острова).

Как говорится в заявлении Сайринга, «эта система жизненно необходима для защиты нашей территории, и прошедшие испытания продемонстрировали, что у нас есть боеспособное и надежное средство сдерживания».

Представитель Пентагона капитан Джефф Дэвис заявил журналистам, что данная система – лишь один из элементов более широкой стратегии противоракетной обороны, которую США намерены противопоставить потенциальным угрозам.

Испытания прошли на фоне растущей опасности, связанной с развитием программы по созданию баллистических ракет в Северной Корее.

Ранее во вторник Северная Корея объявила о том, что ее очередное испытание баллистической ракеты прошло успешно.

Тихоокеанское командование США сообщило, что оно в течение шести минут отслеживало объект, который, по всей видимости, был баллистической ракетой малой дальности. Ракета упала в Японском море, в исключительной экономической зоне Японии, что вызвало возмущение у Токио.

Президент США Дональд Трамп написал в Твиттере, что «Северная Корея продемонстрировала большое неуважение к своему соседу, Китаю, запустив очередную баллистическую ракету». В то же время Трамп отдал должное Китаю за то, что он «изо всех сил пытается» обуздать военные амбиции Северной Кореи.

Посол США в ООН Никки Хейли заявила во вторник, что администрация Трампа полагает, что Китай ведет «закулисную работу» с Северной Кореей по ее ядерной программе, и что США будут поддерживать давление на Китай.

Хейли также отметила, что США и Китай обсуждают сроки внесения очередной резолюции об ужесточении санкций против Северной Кореи.

Запуск северокорейской ракеты в понедельник стал третьим ракетным испытанием за три недели, которые Пхеньян провел вопреки резолюциям ООН.

Лишь за несколько дней до этого мировые лидеры – участники экономического саммита «Большой семерки» потребовали, чтобы Пхеньян отказался от своих ядерных амбиций.