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Фотофакт: Кронпринцесса Дании в украинской вышиванке за $1000

  • 31.05.2017, 7:44
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Фото: dailymail.co.uk

Снимок был сделан на борту королевской яхты Dannebrog в Стокгольме.

Кронпринцесса Дании Мери сфотографировалась в украинской вышиванке.

Снимок в своем Twitter-аккаунте опубликовал блогер Михаил Голуб.

На фотографии запечатлены кронпринц Дании Фредерик и кронпринцесса Мери на борту королевской яхты Dannebrog в Стокгольме, передает obozrevatel.com.

Данное вышитое платье изготовил бренд March 11, который был создан двумя украинскими дизайнерами Светланой Головченко и Робертом Мищенко. Они живут в Нью-Йорке и создают коллекции традиционных украинских вышиванок, которые пользуются большой популярностью.

Модель платья стоит чуть более тысячи долларов.


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