Фотофакт: Кронпринцесса Дании в украинской вышиванке за $1000
- 31.05.2017, 7:44
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Снимок был сделан на борту королевской яхты Dannebrog в Стокгольме.
Кронпринцесса Дании Мери сфотографировалась в украинской вышиванке.
Снимок в своем Twitter-аккаунте опубликовал блогер Михаил Голуб.
На фотографии запечатлены кронпринц Дании Фредерик и кронпринцесса Мери на борту королевской яхты Dannebrog в Стокгольме, передает obozrevatel.com.
Данное вышитое платье изготовил бренд March 11, который был создан двумя украинскими дизайнерами Светланой Головченко и Робертом Мищенко. Они живут в Нью-Йорке и создают коллекции традиционных украинских вышиванок, которые пользуются большой популярностью.
Модель платья стоит чуть более тысячи долларов.