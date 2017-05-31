Петр Малый 4 Алексей Мельников

31.05.2017, 7:59

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Фото: Getty Images

На днях новоявленный Петр приехал «рубить окно» в санкционную Европу.

Встреча В.В. Путина с новым Президентом Франции отлично демонстрирует нравы высшего российского начальства и тот факт, что на самом деле оно служат себе, а не гражданам нашей страны.

Путинцы сделали, что могли, чтобы Макрон не стал французским Президентом.

Вели себя неприлично, вызывающе, нагло.

Финансировали Ле Пен, встречались с ней в Москве – демонстрировали поддержку, включили свою пропаганду через РТ и «Спутник» против Макрона и т.п.

Все оказалось тщетно, — Макрон выиграл. Французские путинцы (Ле Пен, Фийон) проиграли. Русские путинцы провалились.

Победила Франция. Победила Европа.

И вот теперь, как ни в чем ни бывало, не принеся публичных извинений Франции и лично Макрону, не сделав понятных для общества выводов, В.В. Путин не постеснялся приехать во Францию в связи с годовщиной петровского посольства. Не просто приехал, а еще и пошел на встречу с Макроном, жать ему руку.

Причина понятна – изгой из западного мира, где у российского начальства деньги, дети, жены, собственность, запихнувший граждан нашей страны в ярмо санкций, использует любую возможность, чтобы вернуть свой правящий клан к его размеренной жизни за границей. Какой она была до взятия Крыма и введения санкций. Только это и интересует.

Макрон публично сказал в присутствии В.В. Путина: « … в этом вопросе я не уступлю ни на шаг, мадам. Так что давайте скажем прямо и открыто: Russia Today и Sputnik не вели себя как СМИ и как журналисты, а как органы влияния, пропаганды, лживой пропаганды».

На это В.В. Путин промолчал. Даже ему сказать нечего.

Да ему это и не важно – он готов унижаться, лишь бы любой ценой, сохранив в России власть и богатства своей верхушки, добиться того, чтобы его снова приняли в западный мир, — дали там жить так же, как Р.А. Абрамовичу.

Это – причина того, что В.В. Путин сунул Россию в топку сирийской войны, подставил ее под теракты (рейс 9268, петербургское метро), что он готов договариваться, лишь бы снять санкции с членов своего клана.

Высшее российское начальство, связанная с ним верхушка хозяев-приобретателей, и лично В.В. Путин очень любят Европу и западный мир. Они любят его для своих семей и денег, а большинству граждан они предлагают жить вдали от Европы, блюсти суверенность и поддерживать российское начальство во всём.

Но так быть не должно. Европа должны быть для всей страны. Европа должна наступить в России, а затем и Россия должна стать частью Европы.

Не только дети Пескова, Путина, Железняка, Якунина, Мизулиной, Пехтина и пр. должны иметь возможность жить в Европе. Это должно быть доступно для большинства граждан страны – в первую очередь с точки зрения материальной.

Алексей Мельников