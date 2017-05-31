Зарплаты белорусов чиновников не волнуют 2 31.05.2017, 8:20

Источник: cartoon.kulichki.com

Назначенцы Лукашенко надеются пересидеть кризис на «скамейке запасных».

Об этом в интервью Charter97.org заявила директор школы менеджеров публичного администрирования SYMPA, специалист по реформам госуправления Наталья Рябова.

- В последнее время во власти происходят неожиданные кадровые перестановки: вчера Лукашенко «достал из рукава» Александра Косинца и назначил своим советником. Недавно карьера Семена Шапиро сделала крутой вираж из главы Минской области в вице-президенты НОКа. Что могут означать эти перетасовки чиновников?

- Они говорят, во-первых, о том, что «колода» в руках Лукашенко, его «скамейка запасных» очень ограничена: там сидит не так много чиновников, которые одновременно были бы лояльными и профессиональными, а также хотели бы занимать ответственные должности.

Большинство предпочитает всю жизнь сидеть на каком-то среднем уровне, чтобы не нести ответственности и не попасть под уголовное преследование.

Во-вторых, это говорит о том, что ярких личностей в стане Лукашенко нет. Можно называть этих людей как угодно: «крепкими хозяйственниками», «универсальными солдатами» или как-то еще. Но на практике мы можем говорить о том, что их можно делать главой области, главой спортивной организации, государственного предприятия – все равно. Они не меняют характера своей деятельности, ее эффективности и результативности на всех этих местах.

- То есть простым белорусам от тасования этой правительственной колоды, как говорится, ни холодно, ни жарко?

- Думаю, что не особенно. В окружении Лукашенко нет личностей, которые бы блистали харизмой, волей или интеллектом и могли бы взять и поменять политику страны в сфере образования, здравоохранения, внешней политики или еще чего-то. Это особенность созданной в Беларуси системы.

А система у нас в стране сложилась слишком централизованная – с одним источником принятия решений. Хотя это, конечно, не исключает каких-то подковерных интриг, не о всех из которых мы узнаем. Личностей в стане власти по умолчанию быть не может.

- Насчет подковерных интриг: недавно произошел громкий инцидент с оршанским протеже Лукашенко Леонидом Пеньковским, в дом к которому без ведома диктатора ворвались силовики. Как вы можете прокомментировать эту ситуацию?

- А был ли известен этот оршанский чиновник какими-то яркими решениями или достижениями до того, как стал известным со скандальной стороны? Нет. О нем ничего не было слышно.

Это говорит о том, что он просто очередной назначенец. У Лукашенко люди с их личными качествами не имеют никакого значения, а только их место в системе, в иерархии.

Такие люди «всплывают» только в случае громких скандалов. Как это было в случае с кражей большой суммы государственных денег из сейфа МВД и бегством с ними за границу. Или, например, когда начальник Барановичской ГАИ в пьяном виде сбил насмерть женщину на переходе. Только благодаря общественной реакции, информации в независимых СМИ мы что-то узнаем, что могут вытворить эти серые и безликие чиновники на своих должностях.

- Долго ли чиновники смогут так отсиживаться на задних рядах «скамейки запасных»? Ведь в стране экономический кризис, и многие экономисты утверждают, что в этот раз просто «пересидеть» его может не получиться.

- Беларусь прочно увязла в экономическом кризисе, причем не одна, а вместе со своей восточной соседкой. Но правительство больше озабочено тем, как договориться с Россией о более выгодных поставках нефти и газа и продажах туда сельхозпродукции. Никто и не думает действовать креативно, с учетом современных вызовов и быстро меняющейся ситуации.

Вместо этого на самом верху принимаются «неординарные» решения о том, чтобы изменить начало уроков в школах и перенести его на 9 утра.

- То есть никаких адекватных действий от белорусских чиновников в связи с кризисом ожидать не приходится?

- Нет, система выстроена так, что чиновники способны предложить только то, что они привыкли делать всегда. Они не ощущают на себе катастрофичность ситуации, которая подстегнула бы действовать их прямо сейчас. Кризис для белорусских чиновников – это просто «стало немножко хуже».

В их среде экономический кризис чувствуется намного меньше. Они все финансируются из бюджета. Конечно, в долларах, может быть, они и стали получать меньше, чем три года назад, но не лишились совсем денег, как убыточные и обанкротившиеся предприятия и работающие на них люди.

- Получается, проблемы оставшихся без работы и вынужденных после этого еще и платить налог за «тунеядство» белорусов их не волнуют?

- Конечно. Эти явления их не касаются. Зарплата чиновника и его благосостояние с экономическим кризисом никак не связаны. Может быть, районный бюджет получит немного меньше денег от налога предприятий на прибыль или от налога на недвижимость. Но в целом доходы каждого чиновника зависят от того, насколько он лоялен Лукашенко и своему начальству, как реагирует на приходящие сверху бумаги, а не от состояния экономики в регионе и доходов граждан, проживающих там.