Флинн предоставит Сенату США данные по делу о вмешательстве РФ в выборы 2 31.05.2017, 8:29

Майкл Флинн

Речь идет о документации по двум принадлежащим экс-советнику Трампа компаниям.

Бывший советник президента США Дональда Трампа Майкл Флинн согласился предоставить документы, которые ранее запрашивал Комитет Сената по разведке в рамках расследования возможного вмешательства России в выборы в Соединенных Штатах.

Речь идет о документации по двум принадлежащим Флинну компаниям с одинаковым названием Flynn Intel Group, а также о его личных материалах, сообщает во вторник, 30 мая, The Wall Street Journal со ссылкой на источник (перевод – «Немецкая волна»).

Передача данных может состояться уже на следующей неделе. Ранее Флинн дважды отказывался предоставлять Сенату США информацию по делу о вмешательстве России в американские выборы.

В рамках расследования дела о российском вмешательстве в выборы в Соединенных Штатах специальный комитет по разведке Палаты представителей Конгресса США направил повестку и личному юрисконсульту Трампа Майклу Коэну. Об этом 30 мая сообщает AP со ссылкой на источник.

Ранее Коэн отказался давать показания в Конгрессе, заявив в эфире телеканала ABC, что запрос «был плохо сформулированным, слишком обширным - таким, что на него невозможно ответить».

Аналогичный запрос получил также бывший сотрудник пресс-службы Белого дома Борис Эпштейн. Он вырос в Москве и познакомился с сыном Трампа Эриком в Джорджтаунском универститете, где учился на юриста. Во время предвыборной кампании 2016 года Эпштейн работал в команде Трампа, в марте получил должность в пресс-службе Белого дома, но вскоре был уволен.

Отставка Флинна

Майкл Флинн ушел в отставку с поста советника Трампа 14 февраля после публикаций в СМИ о том, что он, не имея соответствующих полномочий, по телефону обсуждал санкции Вашингтона против РФ с российским послом в США Сергеем Кисляком.

В апреле была обнародована новая налоговая декларация Флинна, согласно которой подтверждается получение им гонораров от российских компаний либо от связанных с российским бизнесом американских фирм.