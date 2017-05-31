Флинн предоставит Сенату США данные по делу о вмешательстве РФ в выборы

Флинн предоставит Сенату США данные по делу о вмешательстве РФ в выборы2
- 31.05.2017, 8:29
Речь идет о документации по двум принадлежащим экс-советнику Трампа компаниям.
Бывший советник президента США Дональда Трампа Майкл Флинн согласился предоставить документы, которые ранее запрашивал Комитет Сената по разведке в рамках расследования возможного вмешательства России в выборы в Соединенных Штатах.
Речь идет о документации по двум принадлежащим Флинну компаниям с одинаковым названием Flynn Intel Group, а также о его личных материалах, сообщает во вторник, 30 мая, The Wall Street Journal со ссылкой на источник (перевод – «Немецкая волна»).
Передача данных может состояться уже на следующей неделе. Ранее Флинн дважды отказывался предоставлять Сенату США информацию по делу о вмешательстве России в американские выборы.
В рамках расследования дела о российском вмешательстве в выборы в Соединенных Штатах специальный комитет по разведке Палаты представителей Конгресса США направил повестку и личному юрисконсульту Трампа Майклу Коэну. Об этом 30 мая сообщает AP со ссылкой на источник.
Ранее Коэн отказался давать показания в Конгрессе, заявив в эфире телеканала ABC, что запрос «был плохо сформулированным, слишком обширным - таким, что на него невозможно ответить».
Аналогичный запрос получил также бывший сотрудник пресс-службы Белого дома Борис Эпштейн. Он вырос в Москве и познакомился с сыном Трампа Эриком в Джорджтаунском универститете, где учился на юриста. Во время предвыборной кампании 2016 года Эпштейн работал в команде Трампа, в марте получил должность в пресс-службе Белого дома, но вскоре был уволен.
Отставка Флинна
Майкл Флинн ушел в отставку с поста советника Трампа 14 февраля после публикаций в СМИ о том, что он, не имея соответствующих полномочий, по телефону обсуждал санкции Вашингтона против РФ с российским послом в США Сергеем Кисляком.
В апреле была обнародована новая налоговая декларация Флинна, согласно которой подтверждается получение им гонораров от российских компаний либо от связанных с российским бизнесом американских фирм.