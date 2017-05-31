«Комиссии создают, а воруют все больше и больше» 4 Григорий Костусев, 6tv.by

31.05.2017, 8:44

Григорий Костусев

Коррупция в Беларуси из года в год набирает все новые и новые обороты.

Борьба белорусских властей с коррупцией в последние годы стала напоминать методы борьбы коммунистического руководства Советского Союза с пьянством в середине 80-х годов прошлого века.

Как и во времена Союза, в Беларуси создаются разнообразные комиссии, принимаются программы по борьбе с преступностью и коррупцией.

Так 26 мая 2017 года, на заседании 16-й республиканского координационного совещания по борьбе с преступностью и коррупцией принята была даже целая Государственная программа по борьбе с коррупцией и преступностью на 2017- 2019 годы.

Согласно сообщению Генеральной прокуратуры Республики Беларусь, Госпрограмма направлена на реализацию комплексной, согласованной, постепенной политики государства, основанной на планировании и координации деятельности государственных органов и иных организаций в сфере противодействия преступности и коррупционным явлениям.

Как констатировал в ходе совещания генеральный прокурор Александр Канюк - в 2014-2016 годах правоохранительные органы Беларуси «имели успех в некоторых направлениях в борьбе с этими негативными явлениями».

Читая подобные реляции и не зная истинного положения с распространением в стране такого негативного явления, как коррупция, и действительно может показаться, что правоохранительные органы Беларуси «имеют большие успехи в этом направлении».

Но, реалии показывают, что все не так. Коррупция в Беларуси из года в год набирает все новые и новые обороты.

И если раньше, в основном, выявлялись факты личных коррупционных преступлений того или иного белорусского чиновника, то в последние годы это явление приобрело массовый характер, когда в преступные схемы входят целые группировки руководителей предприятий и чиновников разного ранга.

Как раз в день проведения координационного совещания, 26 мая, в СМИ появилась информация о раскрытии преступной схемы в сфере производства и поставок ветеринарных препаратов и кормовых добавок для предприятий агропромышленного комплекса страны.

Поставка продукции для госпредприятий АПК осуществлялось по завышенным от трех до пяти раз ценам.

Вместе с производителями препаратов и добавок в преступную схему были включены и представители руководства Белкоопсоюза, Гродномясомолпрома, Слонимского мясокомбината, Вилейского комбикормового завода, Минской овощной фабрики, Борисовского комбината хлебопродуктов, других госпредприятий.

В результате, в карманах преступников осели суммы, эквивалентные миллионам долларов США.

Чуть ранее на Могилевщине была раскрыта преступная группировка в сфере жилищно-коммунального хозяйства, которая действовала в течение пяти лет. Данная группировка специализировалась на поставках оборудования для объектов ЖКХ по ценам завышенным в 13 раз, став, таким образом, рекордсменом страны в этом деле.

Целая преступная схема была выявлена в текущем году и в системе здравоохранения. Путем завышения цен на медицинское оборудование и лабораторные реактивы, чиновники от медицины положили в свои карманы сотни тысяч долларов.

«Благодаря» чему цены на лечение в учреждениях здравоохранения страны возрастали от 30 до 70%.

Вот тебе и бесплатная медицина.

Удастся ли правоохранительным органам Беларуси когда-нибудь в ближайшее время достичь хотя мало-мальски победы над этим негативным явлением?

Можно смело отвечать - нет, не удастся.

Ведь одной рукой правоохранительные органы борются с коррупцией, а второй - поддерживают ее.

Способствует этому и тот же самый генеральный прокурор Беларуси А.Канюк.

Ведь, именно, А.Канюк настоял на том, чтобы из текста закона «О борьбе с коррупцией», принятого «парламентом» Беларуси в апреле 2015 года, была удалена статью о необходимости ежегодного публичного декларирования чиновниками своих доходов.

Такой подход генерального прокурора практически развязал руки чиновникам центральных и местных органов власти.

А что же с разнообразными программами и комиссиями?

А толку от создаваемых комиссий и принятых программ по борьбе с преступностью и коррупцией будет ровно столько, сколько было в свое время толку от комиссий и программ по борьбе с пьянством в 80-х годах прошлого века.

Если кто не помнит, напомним. Пить в Советском Союзе в те времена, несмотря на комиссии и программы, стали еще больше.

Так теперь и в Беларуси. Комиссии создаются, программы принимаются, а воруют все больше и больше.

Григорий Костусев, 6tv.by