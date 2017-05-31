Как проходил последний звонок на «Минск-Арене» 1 31.05.2017, 8:54

Возмущенные «принудиловкой» выпускники начали уходить через полчаса после начала мероприятия.

Пока Минск переживал день без алкоголя, «виновники» купались в лучах внимания и майского солнца. Правда, днем на городских улицах ребят, перевязанных торжественной лентой, почти не было — в добровольно-рекомендательном порядке многие предпочли отдых за МКАД. Чтобы вечером стянуться к «Минск-Арене». О том, как проходил «Последний звонок» под Егора Крида и MBAND, — в репортаже Onliner.by.

Это было одно из самых организованных заполнений концертной чаши. Группами, ведомые учителями с бейджиками, выпускники минских школ сдавали рюкзаки в камеры хранения, проходили контроль и рассаживались по местам. Несмотря на то что схема распространения билетов вызвала споры (об этом ниже), сказать, что все выпускники шли как на расстрел, нельзя.

— Мы скинулись по 25 рублей на билет и по 30 рублей за поездку днем на квест — очень крутой день сегодня, — рассказывали девочки у входа.

Внутри — микс из стилей. Одни в костюмах, другие в бейсболках. Одни в платьях, другие в майках с декольте. Парни с модными прическами, но пока еще без бород. Девочки со взрослым макияжем и уже выдающимся внутренним миром.

Внезапно атмосферу ожидания разряжают фанфары — да-да, у нас крепки официальные традиции. Ведущий анонсирует Егора Крида и MBAND. Восторженный рев разделяется почти поровну, симпатизируя обоим. Менее бурно присутствующие реагируют на председателя комитета образования Мингорисполкома — но он ведь и не пел, а лишь напомнил, что «беззаботное детство закончилось». И в самом деле — чего тут радоваться.

Затем на сцене появились 10 выпускников, положительно отличившихся в разных областях знаний. Каждый получил 10 секунд славы.

— Вы готовы? — ответом ведущему прозвучало звонкое «Да!». Ну и началось. Танцпол веселился, «этажи» завистливо смотрели, обсуждая в кулуарах тему, как прорваться вниз.

Сказать, что все прыгали в едином порыве, будет преувеличением. Ведь здесь публику объединял лишь возраст, а не интересы. Не говоря уже об учителях, которые исчезали из зала под первые же ритмы Крида (он тоже хорош — взял и начал не с «Невесты», а с каких-то сложных жанров, которые на языке учителей называются «бум-бум-бум!»). Чуть позже взрослые обнаружились в холле за чашкой чая с пирожными — здесь можно было спокойно общаться.

Ну и через полчаса после начала концерта тонкой струйкой потекли несогласные.

— Здесь можно выйти? — спросили несколько ребят у милиционера, собираясь на улицу.

— Да, но насовсем.

— Окей.

— Назад нельзя будет, — удивившись, повторил сотрудник.

Все это прозвучало очень символично. Этой песне можно сказать «до свиданья». А школа прощается с тобой еще как.

— Концерт — ..., — рассказали на улице покинувшие концерт выпускники. — Так и напишите. Мы сюда пошли только из-за учительницы, которую стало жалко с этими билетами. Ну как так? Пойдем пройдемся лучше.