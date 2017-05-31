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Названа самая здоровая нация в мире

  • 31.05.2017, 9:18

Всемирная организация здравоохранения опубликовала новые данные по здоровью и качеству жизни.

ВОЗ сообщила, какая страна имеет самых здоровых жителей, сообщает orthodox.od.ua.

Израиль стал страной с самыми здоровыми жителями, имеющими лучшее качество жизни.

По статистике, люди в этой стране живут 82,5 года. Так у мужчин это 80,6 лет, а у женщин 84,3 года. В этом рейтинге страна на 8 месте, лидер Япония, там люди живут 83,7 лет. Более 90% евреев привито от опасных вирусов.

Кроме этого население потребляет рекордно маленькое количество наркотиков и алкоголя.

Кроме этого от опасных заболеваний в стране умирают меньше, чем в других странах. В целом это заслуга медицины Израиля.


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