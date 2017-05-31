Автомобиль стал роскошью для белорусов 31.05.2017, 9:22

На каких «железных коней» пересаживаются жители нашей страны.

В первом квартале этого года импорт легковых автомобилей в Беларусь сократился почти в два раза, а по сравнению с аналогичным периодом прошлого года – более чем в четыре, пишет «Завтра твоей страны».

В Беларуси, граждане которой на протяжении нескольких последних лет активно инвестировали свои сбережения в средства передвижения, «автомобильная» динамика вполне отражает уровень обеднения населения.

По данным Национального статистического комитета (Белстата), в первом квартале этого года на белорусский рынок было ввезено 8 467 единиц легковых автомобилей на сумму 117,2 млн долларов. По сравнению с первыми тремя месяцами 2016 года в количественном выражении поставки сократились на 51,1% (в январе-марте 2016 года импорт составлял 17 299 автомобилей), в денежном – на 36,5% (184,7 млн долларов).

В первую очередь, на общей ситуации отразилось уменьшение ввоза автомобильной техники с ключевых в последние годы для белорусских автолюбителей объектов закупок – российских автосалонов и рынков. Если в первом квартале прошлого года из соседней страны в гаражи и дворы Беларуси проследовало 16 786 единиц техники на общую сумму 176,1 млн долларов, то в первые три месяца этого года – только 6 726 автомобилей на сумму 91, 7 млн долларов. Объемы закупок по числу автомобилей сократились на 59,9%, по деньгам – на 47,9%.

В отличие от России объемы ввоза легковых автомобилей из других стран росли.

Одним из крупнейших поставщиков «легковушек» для белорусов в этом году стала Словакия. Из этой страны было ввезено 418 единиц техники на сумму 7,1 млн долларов, что, соответственно, больше чем в аналогичный период прошлого года в 8,5 и 7,6 раза. По деньгам Словакия превзошла проходящий по белорусской статистике такой популярный источник пополнения парка, как «страна неизвестна». По нему импорт вырос в 4,3 раза по количеству (с 185 до 798 единиц) и в 3,7 раза – в деньгах (с 1,7 до 6,4 млн долларов).

В этом году выросли и поставки автомобилей из Германии (с 87 единиц в первом квартале 2016 года до 192), из Китая (с 92 до 102) и США (с 29 до 79).

Импорт автомобилей в Беларусь падает на протяжении последних двух лет. В январе-марте 2015 года их объем составлял 30 509 единиц, а сумма импорта — 297,6 млн долларов. Основными поставщиками в этом, рекордном для белорусского автомобильного рынка году, стали Россия (27 428 единиц), «страна неизвестна» (2183), Китай (273) и Германия (182).