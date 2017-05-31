Мечислав Гриб: В милицию берут кого попало 31.05.2017, 9:27

Мечислав Гриб

Фото: «Радыё Свабода»

Когда МВД перестанут сотрясать скандалы, связанные с беспределом милиционеров?

На днях стало известно об увольнении начальника Ветковского РОВД. Милиционер потерял работу из-за того, что ударил несовершеннолетнего.

За последние месяцы широкий резонанс в обществе получил целый ряд проступков сотрудников белорусской милиции. Начальника Столинского РОВД уволили после того, как он попался пьяным за рулем. В Лунинце милиционер сел нетрезвым за руль и попал в ДТП. В Минске сотрудник МВД похитил из сейфа ведомства 270 тысяч долларов. Начальник Барановичской ГАИ был осужден после того, как насмерть сбил женщину.

Что происходит в рядах МВД и как это исправить, попытался объяснить «Завтра твоей страны» генерал-лейтенант милиции в отставке, бывший начальник управления внутренних дел Витебского облисполкома Мечислав Гриб.

– Как вы считаете, почему МВД один за другим сотрясают скандалы, связанные с нарушением закона его сотрудниками?

– Наверное, было так: не отреагировали адекватно на один проступок, второй, а потом пошло-поехало. Нет соответствующего реагирования со стороны руководства на все случаи правонарушений. Иногда они замалчиваются, и делается вид, что ничего не произошло, иногда сотрудников берут под защиту. А это очень пагубно влияет на последующие действия милиционеров.

При советской власти, когда я работал в органах внутренних дел, у нас никогда не было столько нарушений и преступлений, которые совершались бы сотрудниками милиции. Если в области за год фиксировалось одно преступление, это было чрезвычайным происшествием!

А теперь министр выступает и спокойно говорит, что за 11 месяцев по стране возбуждено 123 уголовных дела против сотрудников милиции (об этом Игорь Шуневич заявил в эфире телеканала «Беларусь 1» в декабре 2016 года – прим.).

Как мы до этого докатились? Наверное, милиция стала другой. Наверное, у ее сотрудников изменились ценности. Хотя раньше условия для работы в милиции были значительно хуже и платили там немного.

– В чем еще видите причины нарушений закона со стороны сотрудников МВД? Может, отдел кадров не дорабатывает?

– А что отдел кадров может сделать? Сужу по тем данным, которые до меня доходят: большой очереди желающих работать в органах внутренних дел сегодня не наблюдается. Насколько я знаю, в милиции некомплект. Несмотря на то, что зарплата там более-менее – как средняя по стране и выше. Люди в милицию не идут, поэтому берут тех, кто попадается.

Плохо, что не проявляют желания идти работать в органы внутренних дел горожане. Городская милиция формируется за счет сельского населения. Вернулся парень в армии – работы нет? Ага, но есть среднее образование – пойду в милицию. И вчерашний сельский парень уже наводит порядок в столице и других городах и чувствует свою власть.

– Почему, на ваш взгляд, работа в милиции не является престижной среди горожан?

– Все начинается с того, что в сотрудниках милиции многие не видят своих защитников. Они видят один пример, второй, третий… И у них складывается мнение, что в милиции не найдешь понимания, не найдешь защиты. Отсюда и нет желания там работать. И, к сожалению, складывается такое впечатление, что в самой милиции считают, что народ служит им, а не наоборот.

– Что, на ваш взгляд, нужно сделать, чтобы вышеназванных скандалов в нашей милиции не было?

– Нужно проводить реформирование. Белорусские органы внутренних дел

давно пора реорганизовать по современным принципам. У нас пока, к сожалению, все остается советским: палочная отчетность, отношения внутри милиции по принципу «я начальник – ты дурак»… Нужны новые формы организации работы, новые структуры.

Но на мой субъективный взгляд, в сегодняшней ситуации сделать нормальную демократическую реформу органов внутренних дел, как это было в Грузии и Украине, не получится. Да и режиму это, наверное, и не нужно – от МВД, прежде всего, требуется лояльность.

Поэтому в милиции могут кого-то увольнять, наказывать, сокращать штаты, но существенных изменений к лучшему я не жду.