Как помочь семьям патриотов 1 31.05.2017, 10:17

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Фото: charter97.org

В открытом доступе появилась наиболее полная и достоверная информация для желающих поддержать белорусских политзаключенных.

Об этим изданию «Новы Час» рассказалa председатель «Объединения белорусов мира Бацькаўшчына» Нина Шидловская, общественный представитель семей задержанных.

«Жизнь семей арестованных патриотов нескоро станет прежней. Некоторые из семей остались без кормильцев. Это жены с маленькими детьми, в том числе на съемных квартирах. Также во время обысков были изъяты все накопленные семейные деньги. И их никто не собирается возвращать.

На плечи утонченных женщин и пожилых родителей, кроме боли, горя, волнений, легли еще и 30-килограммовые передачи. А семьям нужно и самим как-то жить, и детей своих кормить-одевать.

И я обращаюсь ко всем, кто только может меня услышать: не прекращайте материальной помощи семьям, так как им без нашей помощи, еще и в состоянии психологического прессинга со всех сторон, самим справиться невозможно.

Обращаюсь к каждому: помогайте устоять семьям в этом адском политическим «марафоне». Целевое использования средств гарантирую».

Средства для семей в белорусских рублях можно перечислить:

На карточку Беларусбанк 4255 1901 8260 7666 (срок до 07/19, пользователь Nina Shydlouskaya).

как онлайн-перевод с любой карточки через соответствующий сервис на mtbank.by (услуга бесплатная).

Карточка МТБанк 5351 0411 8843 2338 (срок до 05/19, пользователь Nina Shydlouskaya)

Как помочь из-за рубежа, передать деньги конкретной семье, а также другие вопросы и предложения - можно обсудить по электронной почте [email protected]

Важно, чтобы поддержку чувствовали и задержаны патриоты: присылайте им письма и открытки, поздравляйте с днями рождения.

Абрамов Алексей Анатольевич

День рождения 17:08

220050, Минск, Главпочтамт, а / c 8

Белявский Андрей Валерьевич

День рождения 30.10

220050, Минск, Главпочтамт, а / c 8

Данилов Виктор Константинович

День рождения 4:05

220030, Минск, ул. Володарского, 2

Дундуков Андрей Вячеславович

День рождения 27.07

220030, Минск, ул. Володарского, 2

Зимницкий Александр Антонович

День рождения 11:12

220030, Минск, ул. Володарского, 2

Ковальчук Иван Викторович

День рождения 1:11

220050, Минск, Главпочтамт, а / c 8

Комлик-Яматин Андрей Игоревич

День рождения 16:03

220050, Минск, Главпочтамт, а / c 8

Кунцевич Сергей Владимирович

День рождения 16:01

220030, Минск, ул. Володарского, 2

Лозовский Мирослав Владимирович

День рождения 10:07

220050, Минск, Главпочтамт, а / c 8

Мороз Виктор Геннадьевич

День рождения 19:01

220030, Минск, ул. Володарского, 2

Новик Дмитрий Николаевич

День рождения 27.05

220030, Минск, ул. Володарского, 2

Пашкевич Тимур Витальевич

День рождения в октябре

220030, Минск, ул. Володарского, 2

Румянцев Владимир Сергеевич

День рождения 30.05

220030, Минск, ул. Володарского, 2

Стрибульский Сергей Сергеевич

День рождения 17:05

220030, Минск, ул. Володарского, 2

Федоров Владимир Валерьевич

День рождения 12:12

220050, Минск, Главпочтамт, а / c 8

Евдахо Александр Анатольевич

День рождения 17:10

220030, Минск, ул. Володарского, 2

Напомним, что политзаключенными являются также Дмитрий Полиенко и Михаил Жемчужный.