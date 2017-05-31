Независимый профсоюз сражается за права 205 работников «Милкавиты» 1 31.05.2017, 10:32

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Благодаря юристам профсоюза РЭП прокуратура приостановила суд по иску предприятия к своим рабочим.

30 мая в актовом зале ОАО «Милкавита» прошло первое выездное заседание суда Советского района Гомеля. Несмотря на пропускной режим, предприятие обеспечило гласность суда, пропустив на территорию «Милкавиты» журналистов и слушателей. Судья Анатолий Капустин, рассматривающий дело, не запретил ни фото-, ни видеосъемку процесса, пишет сайт praca-by.info.

Судья Анатолий Капустин зачитывает список ответчиков

Заявленная сумма недостачи составляет более 140 000 рублей. Иски получили 205 работников, а на суд явились 25.

Такое малое количество участников объясняет активист РЭПа Андрей Стрижак:

– Если вы пригласите в суд всех работников цеха, то цех придется остановить. Наверняка отсутствовали те люди, которые были на смене. Но от членов нашего профсоюза я слышал и другую версию: перед заседанием начальство говорило работникам, что идти в суд не нужно, что у них смена и они должны быть на рабочем месте. Это, конечно, незаконное требование: повестка в суд – уважительное основание не выходить на работу.

Четверо из 205 ответчиков откликнулись на призыв профсоюза РЭП и вступили в организацию; защищать их интересы пришел в суд правовой инспектор Леонид Судаленко.

Леонид Судаленко выступает в суде

РЭП был не единственным профсоюзом в суде: правовой инспектор труда Гомельского областного профсоюза работников АПК Владмир Ксендзов рассказал суду, что 186 ответчиков написали заявления с просьбой представлять их интересы в этом процессе; еще троих человек (сейчас они не работают в «Милкавите») защищала представитель областного объединения профсоюзов Екатерина Филипцова.

Истец выступил против того, чтобы четырех человек защищал независимый профсоюз: на том основании, что все они состоят в профсоюзе работников агропромышленного комплекса, устав которого запрещает двойное членство.

Один из подопечных РЭПа выступил с места в адрес «официальных» профсоюзов:

– Вы автоматически записывали всех в ваш профсоюз! У вас даже нет моего заявления!

На возражения истца Судаленко ответил, что из того же устава следует: если работник вступает в любой другой профсоюз, то его членство в профсоюзе АПК автоматически аннулируется. Прокуратура, в отличие от истца, не возражала против ходатайства Судаленко, и суд разрешил вести защиту юристу РЭПа.

Анна Железнякова, представитель прокуратуры, ходатайствовала о проведении проверки на предприятии в связи с пропажей более 600 тонн молочной продукции, и о приостановлении судебного разбирательства до окончания следственных действий.

Прокурор Анна Железнякова

Профсоюз РЭП, чьи подопечные незадолго до суда отправили заявления в Следственный комитет с требованием проверки, также выступал за приостановление дела.

Суд удовлетворил эти ходатайства, и теперь в цехах, бухгалтерии и прочих подразделениях «Милкавиты» будут работать следователи, а вопрос с выплатой работниками недостач откладывается, пока не закончится проверка.

Андрей Стрижак рассказал о том, как реагировали присутствующие в зале работники на то, что их коллег защищает независимый профсоюз:

– Я не заметил в зале конфликтов. Людей объединяет одна проблема. Многие разговаривали со своими коллегами, которых РЭП взял под защиту – и впервые узнали некоторые интересные моменты. Например, то, что подписание ими мирового соглашения с нанимателем будет означать автоматическое признание вины. А кто захочет признаться в краже молока, если твоя совесть чиста? Узнали, что не обязательно было писать заявление с просьбой о защите «официального» профсоюза; что они могут в любой момент попросить другого защитника. Те, кто уже не работает на «Милкавите», вели себя гораздо смелее своих бывших коллег и интересовались профсоюзом РЭП намного активнее.

Портал praca-by.info расспросил Леонида Судаленко о его дальнейших действиях:

– Наша стратегия – сначала дать следствию установить виноватых; если следствие не ответит – либо не захочет отвечать –тогда предложим истцу сказать, в чем конкретно виноват каждый работник. Не так, как сейчас это выглядит: работал – плати, то есть вина – предполагаемая. А чтобы наниматель доказал: сколько, когда и в какое время тот или иной работник вынес, или уничтожил, или выпил этого молока. Пока мы сделали первый шаг, и суд пошел нам навстречу. Прокурор нас поддержал. Посмотрим, что сделает следствие. Я думаю, в этом году дело «Милкавиты» не закончится.