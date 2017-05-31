Сигнал для Путина 4 Владимир Огрызко

31.05.2017, 10:40

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Владимир Огрызко

Фото: PHL

Макрон активно включился в борьбу с российской агрессией.

Президент Франции Эммануэль Макрон провел встречу с российским лидером Владимиром Путиным, во время которой подчеркнул необходимость соблюдения Минских соглашений в украинском вопросе.

Речь президента Макрона была почти жесткой и это позитив. Мне кажется, то, что Макрон так активно включается в решение последствий российской агрессии против Украины на пользу нашему государству. Его четкие заявления: сначала выполнение Минских соглашений, а потом все остальное, меня по меньшей мере настраивают на позитивный лад. И предложение, чтобы в ближайшее время четверка собралась на высшем уровне в этом плане мне кажется очень своевременным и нужным.

Сегодня (30 мая, — Ред.) в Берлине проходит встреча на уровне заместителей министров, которые потенциально должны подготовить эту встречу. Конечно, мы не можем сейчас говорить, состоится ли она, поскольку Москва как не хотела, так и не хочет никаких положительных изменений. Но настрой Меркель и Макрона на стимулирование процесса может иметь какой-то положительный эффект.

Второй момент: заявления Путина свидетельствуют о том, что в их нынешней позиции ничего не изменилось. Это означает, что потенциальная будущая встреча будет тяжелой с точки зрения достижения мгновенных и быстрых результатов. Но она была бы очень полезной в контексте того, что Путин понял бы: он остается один против трех. А если смотреть на последние заявления из Вашингтона – то против четырех.

Ну и последнее заявление Путина относительно Анны Ярославовны еще раз подтвердило, что Россия – это страна лжецов и воров, включительно с историей. Но от этого история не меняется, просто меняются лжецы. Надеюсь, когда-то в России будет то время, когда и их станет меньше.

На поведение Путина может повлиять только скоординированная согласованная и жесткая позиция всех, кто стоит с другой стороны, а именно Украины, Германии, Франции и США. Безусловно, мы были бы рады, если бы к этому подключились и Канада, и Великобритания, и Польша. То есть, чем больше партнеров мы соберем с нашей стороны, тем скорее Путин поймет, что не имеет другого выхода, как выполнять Минские соглашения, и в первую очередь в военной сфере. Остальное – следствие выполнения этого блока и пока он не будет выполнен, реального движения вперед так же нельзя ожидать.

Владимир Огрызко, nv.ua