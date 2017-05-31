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В Литве завершено формирование батальона НАТО

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  • 31.05.2017, 11:05
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Фото: DELFI/Orestas Gurevičius

К батальону присоединились норвежские военные.

После прибытия в Литву примерно 200 норвежских военных завершено формирование боевой группы передовых сил НАТО в Литве.

Минобороны Литвы информировало, что военнослужащие батальона Telemark ВС Норвегии и подразделений Северной бригады присоединятся к размещенному в Рукле батальону НАТО, пишет delfi.lt.

«С этого момента боевая группа полностью укомплектована. Мы рады прибытию норвежцев», - сказал глава Отделения по связям с общественностью боевой группы батальона НАТО в Литве, полковник-лейтенант Оливер Рихтер.

Норвежская военная техника доставлена в Клайпедский порт еще на прошлой неделе. Норвежцы привезли в Литву около 60 единиц военного транспорта: различные модификации танков Leopard, бронемашины M113, боевые машины пехоты CV 90, грузовые и легковые транспортные средства. Сейчас в составе боевой группы передовых сил НАТО в Литве вместе с прибывшими норвежскими военными также дислоцировано более 450 германских военных, 100 бельгийских и 250 нидерландских. В 2017–2018 годах в составе боевой группы передовых сил НАТО будут служить военные из Германии, Норвегии, Нидерландов, Бельгии, Люксембурга, Хорватии и Франции. Командование боевой группой батальона осуществляют и ее основу составляют германские военнослужащие. НАТО увеличивает присутствие у восточных границ НАТО, дислоцируя здесь на ротационной основе четыре боевые группы - в Эстонии, Латвии, Литве и Польше.

Фото: DELFI/Orestas Gurevičius

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