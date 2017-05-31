Как минчанин бросил стройку и теперь делает игрушки для 23 стран мира 15 31.05.2017, 11:14

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В один прекрасный день Виктор Когут решил кардинально изменить устоявшуюся жизнь.

Виктору Когуту 25. Парень успел отучиться в вузе на инженера-строителя, сходить в армию и отработать распределение: он руководил бригадой рабочих. Тяжелая ситуация в строительной отрасли давила на молодого человека. И в один прекрасный день он решил кардинально изменить устоявшуюся жизнь.

— Я человек спокойный, неконфликтный и предпочитаю честность, — говорит onliner.by высокий черноволосый Виктор по дороге в свою мастерскую. — А потом как-то разочаровался в профессии, да еще кризис ударил. В общем, понял: самое время что-то менять.

Мысли заняться чем-то своим у парня возникали регулярно. В конце концов он проанализировал все за и против и решил работать с деревом — делать игрушки. В ноябре прошлого года пошел в налоговую и зарегистрировался ремесленником. Говорит, заплатил 23 рубля (одна базовая), завел книгу учета проверок и взялся искать помещение. Вот тут-то его поджидали первые трудности.

— Ремесленник — это ведь физическое лицо. А у нас с физическими лицами арендодатели говорить не особо хотят, — объясняет парень. — У меня спрашивали: «Ты кто?» Я говорю: «Ремесленник». А в ответ: «Это фамилия?» В общем, никто не хотел иметь со мной дела, смотрели на меня как на идиота. А дальше либо сразу же отказывали, либо задирали цену.

Почти месяц безуспешных поисков Виктора изрядно подкосил. Казалось, что вся идея, ради которой он бежал со стройки, висит на волоске.

— И тут на глаза мне попалась публикация в СМИ о Евгении, который делает майки, — вспоминает Виктор. — Я позвонил ему, попросил совета. Он предложил мне обратиться на «Мотовело». Огромное спасибо менеджеру Евгению, который смог убедить руководство и сказал, что в законе никакой разницы нет, юрлицо ты или физлицо. Так я смог стартовать.

Сейчас мастерская парня уже в другом месте — он снимает помещение у частного арендодателя. Здесь густо пахнет деревом, на полу лежат обрезки и заготовки. Игрушки молодой человек делает из дуба. Говорит, это самый долговечный материал.

— Поиски хороших поставщиков сырья тоже заняли время, — объясняет он. — Я сначала пользовался клееным деревом — так у первых игрушек отваливались части. Методом проб и ошибок понял: лучше всего использовать цельный кусок.

С поставками сырья тоже возникли проблемы: оказалось, в стране не готовы продавать дерево мелкими партиями.

— Если бы не кризис, то я бы и не смог этим заниматься, — объясняет Виктор. — По мелким партиям со мной просто не хотели работать. Мол, ради 5—10 досок даже заморачиваться не будем. Но сейчас, знаете, готовы и пару досок поставлять: объемы падают, важен каждый покупатель. То же самое и со станками ЧПУ, где я вырезаю заготовки. Мелкие заказы раньше бы не брали. А сейчас — пожалуйста.

В итоге он нашел хороших поставщиков, которые продают кубометр за $900. Парень объясняет: если брать сырье дешевле, игрушки начнут выгибаться и портиться.

— Я недавно читал одно из интервью, в котором мужчина говорил, что куб дуба стоит $200. Я уже было обрадовался. Но оказалось, что это чистейшей воды неправда, — говорит ремесленник. — Таких денег может стоить только что спиленное дерево. А оно для изготовления игрушек и каких-то предметов не подойдет: как оно поведет себя, когда высохнет, неизвестно. А вот дуб влажностью 9—15% стоит в 4,5 раза дороже. Но изделия из него не трескаются и не коробятся.

На одну игрушку у Виктора уходит где-то 50 минут. Заготовки он вытачивает на ЧПУ-станке, потом обрабатывает, шлифует углы и покрывает специальным экологичным немецким маслом на основе пчелиного воска. Говорит, что после этого игрушки можно протирать влажной тряпочкой.

— Еще делаю дырочки, чтобы можно было просовывать шнурок — это для развития мелкой моторики, — показывает Виктор фигурку кита, которого многие принимают за улитку. — Все макеты рисую в чертежной программе. Много придумал сам, что-то уже клиенты подсказывают. До того как начать производство, я активно мониторил интернет и видел в продаже только деревянных баранов. И решил, что буду делать других зверей.

Для продажи своих игрушек Виктор завел аккаунты в социальных сетях. Более того, парень начал искать других таких же ремесленников и просить делиться опытом.

— Оказывается, у нас очень много крутых ребят, которые что-то делают руками, шьют, вяжут, работают с глиной и деревом, — объясняет Виктор. — Я стучался к ним всем и спрашивал совета. Знаете, никто не отказывал. Люди уделяли мне время, помогали опытом. Со многими мы стали приятелями и общаемся до сих пор.

С ноября парень отправил свои игрушки под брендом Lalkastore уже в 23 страны. Бегемотами, жирафами от белорусского мастера сейчас играют в Австралии, США, Канаде, Великобритании и других странах.

Минчанин строит большие планы. Говорит, что собирается расширяться, и предлагает сделать деревянные игрушки фишкой страны.

— В нашей стране можно наладить производство деревянных игрушек с затратами на уровне китайских, — с энтузиазмом говорит Виктор. — Более того, в Китае нет дерева такого качества, так что у нас и тут преимущество. Поэтому наладить производство у нас — абсолютно реально. Я как-то напрашивался к белорусским мамам-блогерам, чтобы рассмотреть и потрогать деревянные игрушки мировых брендов. И увидел, что мы не уступаем по качеству. Даже больше заморачиваемся, чем они. Так что шанс есть, почему бы им не воспользоваться.

Парень говорит, что старается мыслить позитивно и не зацикливаться на неудачах. О том, что бросил стройку и возможность вырасти по карьерной лестнице, Виктор ни капельки не жалеет. Объясняет: сейчас он чувствует себя гораздо более счастливым, чем во времена прежней работы.

— Да, сейчас я зарабатываю гораздо меньше, работая гораздо больше, — добавляет ремесленник. — Но зато я получаю колоссальное удовольствие от своей работы и чувствую себя на своем месте.