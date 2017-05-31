МВД Беларуси: Есть еще вопросы по Данкверту 2 31.05.2017, 11:23

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Игорь Шуневич

Шуневич заявил, что «дело Данкверта» не прекращено.

Об этом заявил министр внутренних дел Беларуси Игорь Шуневич во время общения с журналистами в парламенте, пишет tut.by.

«Заканчивается доследственная проверка. Она займет еще около месяца. После этого правовую оценку действиям главы Россельхознадзора даст Следственный комитет Беларуси», — сообщил Шуневич.

Напоним, уже два года между Беларусью и Россией тянется «продовольственный конфликт». Россельхознадзор, который возглавляет Сергей Данкверт, периодически вводит ограничения на поставку в Россию продукции ряда белорусских предприятий АПК.

3 февраля Александр Лукашенко заявил, что в отношении главы Россельхознадзора Сергея Данкверта надо возбудить уголовное дело.

«Все эти Данкверты — люди заинтересованные. У каждого из них огромные латифундии. Они сами являются производителями того или иного продукта. Или где-то „крышуют“, или где-то собственники. Но ни по цене, ни по качеству не могут конкурировать с белорусской продукцией. Поэтому устанавливаются эти барьеры», — сказал Лукашенко.

В ответ на это Данкверт рекомендовал навести порядок на белорусских предприятиях. 7 февраля Министерство внутренних дел Беларуси заявило, что проводится ряд доследственных проверок по действиям, содержащим признаки дискредитации деловой репутации белорусских предприятий. 14 марта в МВД сообщили, что проверка в отношении Данкверта «сейчас в самом разгаре». В конце марта Данкверт в письменной форме через Генпрокуратуру РФ ответил на вопросы белорусских правоохранителей, подробно объяснив причины запрета на ввоз мясной и молочной продукции с ряда предприятий Беларуси.

3 апреля после встречи с Александром Лукашенко в Санкт-Петербурге Владимир Путин поручил правительству РФ проверить качество продукции ряда белорусских предприятий АПК, «в отношении которых возникли какие-то сомнения». Тем не менее «продовольственный конфликт» все еще продолжается.

22 мая стало известно, что Генпрокуратура России не нашла признаков конфликта интересов у главы Россельхознадзора.