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Шон Спайсер: Трамп и Меркель очень хорошо ладят

  • 31.05.2017, 11:46
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Фото: Matteo Ciambelli/NurPhoto/Getty Images

Пресс-секретарь Белого дома заявил, что CША рассматривают Германию в качестве важного союзника.

Президент США Дональд Трамп мог бы описать его отношения с канцлером Германии Ангелой Меркель как «невероятные». Об этом сообщил пресс-секретарь Белого дома Шон Спайсер, пишет rbc.ua.

«Я думаю, что отношения между главой государства и Меркель, он бы описал как «невероятные», - заявил Спайсер. Он добавил, что Трамп и Меркель «очень хорошо ладят», а сам президент имеет большое уважение к канцлеру. Так, по словам Спайсера, страны продолжили укреплять связи во время переговоров стран «Большой семерки» (G7).

Трамп видит «не только Германию, но и остальную Европу в качестве важного американского союзника». Как отмечается, такое заявление было сделано после комментария Меркель,«ставящего под сомнение надежность США как партнера Европы под руководством Трампа». Напомним, ранее сообщалось, что глава социал-демократической партии Германии, кандидат на пост канцлера страны Мартин Шульц считает, что усиление сотрудничества европейских стран должно стать ответом на курс нынешней администрации Белого дома.


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