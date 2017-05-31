«Белсат» намерен начать вещание по-русски 10 31.05.2017, 11:51

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Независимый телеканал, который вещает из Польши, планирует запустить программу на русском языке для противодействия пропаганде.

Белорусскоязычный телеканал «Белсат», который вещает из Польши, планирует запустить программу на русском языке для противодействия пропаганде и надеясь изыскать дополнительное финансирование.

Об этих планах сообщает сайт Wirtualna Polska (перевод – «Радыё Свабода») со ссылкой на директора телеканала Агнешку Ромашевскую-Гузы.

Агнешка Ромашевская подтвердила, что на телеканале «Белсат» появится программа на русском языке. Это даст возможность найти новых зрителей и финансовую поддержку, что поможет каналу продолить свою деятельность.

— Это вопрос принципов, а русификация Беларуси из Польши была бы чем-то фантастическим. Язык — это одна из немногих вещей, которые отличают Беларусь от России. Однако остается фактом, что большинство белорусов разговаривают между собой по-русски. Надо в это попросту деликатно войти, — объясняет Ромашевска.

Ей хочется, чтобы выход в эфир русскоязычной программы «Белсата» стал началом нового, крупного проекта, ориентированного на зрителей всего региона.

Wirtualna Polska напоминает, после того как МИД Польши заявил об изменении условий финансирования «Белсата», его будущее остается под вопросом.

В настоящее время «Белсат» получает финансирование от Польского телевидения, но неизвестно, как долго это будет продолжаться. Премьер Польши Беата Шидло обещала помочь в решении проблемы, но конкретных инициатив с ее стороны пока нет.

Ромашевская-Гузы полагает, что русскоязычные передачи помогут найти иные источники финансирования, причем не только в Польше.