В Гродно появились позитивные знаки для водителей и пешеходов 1 31.05.2017, 12:01

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Жители города изготовили таблички за свой счет.

В Гродно стали появляться нестандартные знаки для пешеходов и водителей.12 табличек информируют окружающих о том, что характерно для этого места, передает «АвтоГродно».

Автором проекта выступил администратор блога «Новый Гродно», который видел подобную идею в городах Западной Европы еще два года назад и наконец-то нашел единомышленников. Ими выступили читатели группы «Новый Гродно».

- На данный момент мы изготовили 12 табличек и хотим продолжить начатое. Будем признательны, если найдется спонсор. Изготовление каждой таблички стоит около 5 рублей, - рассказал автор идеи.

Облисполком предупредил организаторов акции, что знаки нужно согласовывать, и ребята уже отнесли на одобрение проекты знаков.