Белорусы солидарны с витебским правозащитником 31.05.2017, 12:10

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В Байнете стартовала акция: «Я такі як Паша».

В интернете проходит акция в поддержку Павла Левинова, который начал отбывать арест за освещение «Маршей нетунеядцев» в Витебске. К акции присоединились: активисты независимого профсоюза РЭП Леонид Судаленко и Андрей Стрижак, заместитель председателя Объединенной гражданской партии Василий Поляков.

О начале акции заявил Леонид Судаленко:

- Друзья, сегодня известный витебский правозащитник Павел Левинов начал отбывать 15-суточный арест за мониторинг акций протестов «тунеядцев» в Витебске. Паша нуждается в нашей поддержке. Прошу всех присоединятся к Интернет-акции "Я такі як Паша!" И конечно же прошу писать письма и открытки по адресу: 210038, г. Витебск, пр-т Московский, 59а, ИВС при УВД Витоблисполкома, Павлу Левинову.

#ятакиякпаша