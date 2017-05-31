В Украине арестовали акции «Газпрома» 5 31.05.2017, 12:19

Причиной для ареста ценных бумаг стал неоплаченный российским монополистом штраф.

Российский газовый монополист «Газпром» 12 мая получил через представительство в Киеве постановления Департамента государственной исполнительной службы Министерства юстиции Украины об открытии исполнительного производства на сумму 189,125 млрд грн (по курсу на 31 марта 2017 года 394,687 млрд руб.), включая сумму исполнительного сбора 17,193 млрд грн (по курсу на 31 марта 2017 года — 35,881 млрд руб.), и наложении ареста на принадлежащие компании акции АО «Газтранзит», сообщает gazeta.ru.

Помимо этого украинские власти открыли исполнительное производство на сумму 189 125 млн гривен (по курсу на 31 марта 2017 года — 394 687 млн руб.), включая сумму исполнительного сбора 17 193 млн гривен (по курсу на 31 марта 2017 года — 35 881 млн руб.).

«Газпром изучает возможности для дальнейшей защиты своих прав», — сообщил пресс-секретарь главы компании Алексея Миллера Сергей Куприянов.

«Газтранзит» — аффилированное с «Газпромом» частное акционерное общество, по 40,2% его акций принадлежат «Газпрому» и «Нафтогазу Украины», еще 19,6% владеет турецкий «Турусгаз».

«Газтранзит» создавался как оператор газотранспортной системы Украины для поставок газа в Турцию и на Балканы.

Причиной для ареста ценных бумаг стал штраф, который Антимонопольный комитет Украины выписал российскому газовому концерну за имевшее место злоупотребление монопольным положением на рынке транзита газа в течение 2009-2015 годов.