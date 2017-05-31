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В первый день лета будет до +20 градусов

  • 31.05.2017, 12:22
  • 3,578
Фото: charter97.org/Иван Межуй

В Беларуси 1 июня ожидается дождливая погода.

1 июня будет облачно с прояснениями. Ночью по северу, утром и днем на большей части территории республики пройдут кратковременные дожди, днем в отдельных районах прогремят грозы.

Ветер будет западный, северо-западный 6-11 м/с, порывы до 14 м/с. Температура воздуха ночью составит 7-13 градусов тепла, днем - 14-20 градусов выше нуля, сообщили БелТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.


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