В первый день лета будет до +20 градусов
- 31.05.2017, 12:22
- 3,578
В Беларуси 1 июня ожидается дождливая погода.
1 июня будет облачно с прояснениями. Ночью по северу, утром и днем на большей части территории республики пройдут кратковременные дожди, днем в отдельных районах прогремят грозы.
Ветер будет западный, северо-западный 6-11 м/с, порывы до 14 м/с. Температура воздуха ночью составит 7-13 градусов тепла, днем - 14-20 градусов выше нуля, сообщили БелТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.