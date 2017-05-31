Парижанки назвали Лукашенко одиноким пчеловодом из провинции 9 31.05.2017, 12:33

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Только две из опрошенных предположили, что неизвестный на фото может быть правителем… Румынии.

Журналисты «Белсата» показали портрет Лукашенко француженкам на улицах Парижа и попросили их угадать, кто по профессии этот месье на фото.

Лукашенко французы знают по фамилии, но мало кто из опрошенных на Елисейских полях и в парке Тюильри женщин и девушек сразу вспомнил, что на фотографии какой-то политический деятель. Только две женщины вспомнили, что это правитель страны, но долго колебались, чей: Польши, Украины или Сербии? Затем коллективными усилиями пришли к выводу, что все же Румынии.

Для большинства же, фотографии Лукашенко были предложены как социальный опрос якобы с целью выяснить, нравятся ли восточноевропейские мужчины французским женщинам.

«Нет, не очень. Он какой-то слишком жесткий, видно по глазам»,

«Нет, он мне совсем не симпатичен»,

«Видно, что он гордый и вовсе не добрый, не мягкий. А усы классные, густые. И видно, что он уже очень преклонного возраста, но здоровый и смотрит за собой»,

«Он слишком сердитый и важный (на первом фото). А вот здесь меньше (на втором), но все равно какой-то не очень хороший».

На вопрос, познакомились бы они с таким мужчиной и ли согласились бы выпить с ним вместе чашечку кофе ни одна из француженок не ответила «да».

«Нет, не мой типаж», — самый популярный и нейтральный ответ, и «Нет-нет-нет, вы что, нет!» (Машет руками и делает огромные глаза) — самая эмоциональная реакция.

Профессия мужчины на фото

После того, как опрошенные оценили внешность правителя Беларуси, им было предложено догадаться, кем работает этот человек. Компания из трех девушек, отдыхавших в парке возле Лувра, с самого начала вспомнили реалити-шоу на французском телевидении «Найди любовь в провинции» («Amour est dans le pré» по аналогии с британским телешоу «Farmer Wants a Wife»). Суть программы в том, чтобы познакомить одиноких мужчин, которые живут в деревне и занимаются фермерством, с такими же одинокими телезрительницами. Кандидатки присылают заявки в редакцию, а потом их завозят на неделю на ферму к выбранному мужчине, чтобы увидеть, сложатся ли у их отношения и выдержит ли женщина роль фермера.

Девушки были уверены, что мужчина на фото — герой этого реалити-шоу, и были очень разочарованы, когда узнали, что никакой он не одинокий фермер, а правитель целой независимой страны.

Фермером в разных вариациях — пчеловод, виноградарь, Александра Лукашенко называла примерно треть опрошенных. Если кто-то терялся и не давал никакого ответа, им предлагалось выбрать из трех вариантов: «фермер», «политический деятель», «спортсмен». Тогда выпадал политический деятель, так как «он тут в рубашке, это больше подходит для политика».

Несколько женщин признали в нем военного по «жестокости в глазах» и ширине плеч. Еще одна профессия, которая подходит мужчине на предложенных фотографиях — бизнесмен.