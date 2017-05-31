Банки ничего не знают о продаже валюты без паспорта 2 31.05.2017, 12:40

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«Либерализации» валютного режима не произошло.

30 мая на Национальном правовом портале был опубликован указ Лукашенко, которым отменяется покупка валюты по паспорту. С 6 апреля 2011 года в Беларуси, чтобы купить в обменниках доллары, евро и даже российские рубли, нужно предъявить паспорт. Но на днях пресс-служба Лукашенко объявила, что пришло время отменить эту норму.

Документ вступает в силу «после официального опубликования». Как раз в такой рубрике: «Официальное опубликование» указ можно увидеть на сайте pravo.by. Но «либерализации валютного режима», с целью которой указ был подписан, не произошло: банки говорят, что никаких изменений пока нет, сообщает «Еврорадио».

«Пока не было никаких изменений. Если покупать [валюту],то приходите с паспортом, ― ответили «Еврорадио» в службе поддержки «Беларусбанка». ― Официальной информации именно со стороны нашего банка пока не было».

Распечатав указ, журналисты нагло пошли без паспорта в отделение «Беларусбанка». Но там их разочаровали:

«То, что вы там куда-то зашли и распечатали, ничего не значит. Нам нужно, чтобы все это было оформлено документально. А на это нужно время. Читайте указ, что там выше написано: в течение трех месяцев Нацбанк пришлет нам рекомендации».

Таким образом, несмотря на то, что со вчерашнего дня указ о паспорт при покупке валюты отменен, «либерализация» произойдет хорошо если в августе.

В отделении «Белагропромбанка» все повторилось. Без паспорта предложили заходить через три месяца.

Нацбанк Беларуси пообещал подробно прокомментировать ситуацию в течение часа. На прямой вопрос: будет ли уже сегодня валюта продаваться без паспорта, в пресс-службе Нацбанка ответили кратко: «Не сегодня».