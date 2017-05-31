Держись, Алесь! 1 Арамаис Миракян

31.05.2017, 12:50

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Алесь Евдахо

Не бывает такого дня, чтобы, засыпая, я не думал о наших парнях, которые сидят за решеткой.

Очень больно понимать, что вот уже закончилась весна, началось лето, а мой хороший знакомый Алесь Евдахо, книгоноша, человек, с которым я виделся дня за три до его задержания – покупал книги книги – сидит где-то за решеткой. Я не очень близко его знаю, но врезалось в память, как он извинялся, опоздав на встречу на смешные 5 минут.

Не верю ни одному слову обвинения. Ни одному!

Помните о наших ребятах, пожалуйста!

Держись, Алесь!

Арамаис Миракян