Избитому на День Воли британскому журналисту запретили въезд в Беларусь 31.05.2017, 13:05

Филипп Уорвик

Фото: svaboda.org

Филипп Уорвик стал известен благодаря освещению акции 25 марта в Минске.

МИД Беларуси проинформировал британское посольство в Минске о том, что британскому гражданину Филиппу Уорвику (Filip Warwick) на три года запрещается въезд в Беларусь, передает «Радые Свабода».

Филипп Уорвик освещал события в Минске 25 марта. Во время акции возле площади Победы во время разгона его задержали вместе с многими митингующими.

Позже он написал, что омоновцы заковали его в наручники, не позволяли связаться с посольством, били по лицу. Более 6 часов Уорвик провел в РОВД, после чего был отпущен.

Филипп Уорвик - фотограф и радиожурналист, работает на английскую службу Международного французского радио, радиостанцию «Немецкая волна» и другие СМИ.