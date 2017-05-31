закрыть
31 мая 2017, среда, 13:55
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

Денег мизер, но и те закапывают

2
  • 31.05.2017, 13:19

Белорусские дорожники работают по технологии «Хлоп и топ».

О том, что денег на строительство и содержание местных дорог и улиц в городах районного значения, не говоря о сельских населённых пунктах, не хватает, вам с успехом сегодня расскажет и докажет любой чиновник соответствующего профиля. Как на уровне райисполкома, так и выше, пишет 6tv.by.

Но возникает вполне логичный вопрос, — если их не хватает, то почему они зачастую используются не по хозяйски. Журналисты кричевской негосударственной газеты «Вольны горад» сделали несколько фотографий того, как проводят ямочный «ремонт» работники местного УКПП «Коммунальник» на территории микрорайона «Комсомольский» г. Кричева. Деньги налогоплательщиков в буквальном смысле закапываются в землю. На практике такая «технология» называется «Хлоп и топ».

Но в отчётной документации коммунальников, всё будет расписано и подсчитано от и до. Для пущей важности их могут даже завизировать в соответствующем отделе райисполкома. Не своё, не жалко.


Мнение

Марафон вокруг нуля
Марафон вокруг нуля Владимир Халип
Время убирать!
Время убирать! Андрей Санников
Посольство России в Минске будет стоять на улице Бжезинского
Посольство России в Минске будет стоять на улице Бжезинского Евгений Липкович
Мужайтесь, люди, скоро осень!
Мужайтесь, люди, скоро осень! Ирина Халип


Интервью

Николай Статкевич: Лукашенко не доверяет белорусской армии в ситуации народных протестов
Николай Статкевич: Лукашенко не доверяет белорусской армии в ситуации народных протестов
Евгений Афнагель: Белорусам надо быть готовыми защищать друг друга
Евгений Афнагель: Белорусам надо быть готовыми защищать друг друга
Российские спецслужбы работают с литовскими и белорусскими страйкболистами
Российские спецслужбы работают с литовскими и белорусскими страйкболистами
Военный аналитик: Лукашенко не может сказать Москве «нет»
Военный аналитик: Лукашенко не может сказать Москве «нет»