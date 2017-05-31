Денег мизер, но и те закапывают 2 31.05.2017, 13:19

Белорусские дорожники работают по технологии «Хлоп и топ».

О том, что денег на строительство и содержание местных дорог и улиц в городах районного значения, не говоря о сельских населённых пунктах, не хватает, вам с успехом сегодня расскажет и докажет любой чиновник соответствующего профиля. Как на уровне райисполкома, так и выше, пишет 6tv.by.

Но возникает вполне логичный вопрос, — если их не хватает, то почему они зачастую используются не по хозяйски. Журналисты кричевской негосударственной газеты «Вольны горад» сделали несколько фотографий того, как проводят ямочный «ремонт» работники местного УКПП «Коммунальник» на территории микрорайона «Комсомольский» г. Кричева. Деньги налогоплательщиков в буквальном смысле закапываются в землю. На практике такая «технология» называется «Хлоп и топ».

Но в отчётной документации коммунальников, всё будет расписано и подсчитано от и до. Для пущей важности их могут даже завизировать в соответствующем отделе райисполкома. Не своё, не жалко.