Почти каждую неделю в Беларуси выявляют милицейский беспредел 2 31.05.2017, 13:25

Рост нарушений в МВД объяснили «политикой гласности» и «трепом в интернете».

Об этом сообщил министр внутренних дел Беларуси Игорь Шуневич. По его словам, почти каждые выходные МВД организует рейды по всей стране для выявления нарушителей среди милиционеров.

«Мы каждую неделю, в основном по выходным, проводим рейды по проверке поведения сотрудников милиции. И практически каждый раз находим тех, кто ведет себя некорректно».

Во время отдыха у правоохранителей «много соблазнов», говорит Шуневич. Вот и попадается во время каждого рейда на различных нарушениях по несколько человек.

Корреспондент «Еврорадио» поинтересовался у Игоря Шуневича, почему в последнее время так много происшествий с участием милиционеров: и рядовых, и офицеров.

Министр говорит, что это «результат новой политики гласности, которую проводит Министерство внутренних дел». Еще несколько лет назад, говорит Шуневич, ведомство было «очень закрытое» и подобные случаи просто не стали бы известны. Теперь же о них говорят «в целях профилактики». Шуневич обратил внимание на недопустимость «трепа в интернете». «В интернете фактов нет. Они есть только в прокуратуре и официальных документах. А в интернете происходит искажение и стеб».