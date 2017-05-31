Семь известных символов, о происхождении которых мало кто знает 31.05.2017, 13:35

Мы использует множество знаков и символов для передачи информации или выражения сильных эмоций.

Но не все знают, откуда возникли эти обозначения и правильно ли мы их применяем. AdMe.ru решил в этом разобраться и собрал для вас 7 известных символов, о происхождении которых мы не знали.

Знак вопроса (?)

В древности большинство книг писались на латыни. При возникновении вопроса в конец предложения помещали слово questio (от лат. «вопрос»). А чтобы сэкономить ценное пространство, его сокращали до «qo», поместив «q» над «о». В XVI веке из-за неразборчивого курсива «q» превратилась в крючок, а «о» — в точку.

Есть и другая версия. Согласно ей знак пришел из Греции. В конце предложения греки ставили точку с запятой. А если это был вопрос, то точку с запятой просто меняли местами.

Стрелка

Считается, что современный символ стрелки пришел к нам из Древней Греции. Тогда направление обозначалось отпечатком ступни в нужную сторону. В древнегреческом городе Эфес изображение следа и женского лица указывало на местный бордель. Во время дождя такое обозначение часто сливалось и превращалось в знакомый нам символ стрелки.

Знак доллара ($)

Точно никто не знает, откуда появился данный символ, но есть несколько версий его происхождения.

В Средние века в Европе самой популярной валютой были испанские реалы. Их называли peso и иногда сокращали до «PS». Со временем от буквы «P» осталась только палочка, которую писали на букве «S».

По другой версии, знак «S» — это 2 столба с лентой. То есть испанский герб, символ власти и финансовой стабильности. По легенде, Геракл воздвиг на берегу 2 скалы в честь подвигов. А волны, омывающие скалы, представляют собой букву «S».

Еще одна версия гласит, что в эпоху колонизации испанцы ставили на золотых слитках букву «S» при отправке из Америки. По прибытии на них наносили вертикальную полосу, а при отправке обратно — еще одну.

Восклицательный знак (!)

Вероятнее всего, этот символ возник от латинского слова exclamatio, которое ставили в конец предложения, чтобы выразить радость. Оно было сокращено до букв «i» и «o», которые писали друг над другом. Позже такое обозначение превратилось в знак «!».

Символ бесконечности

Впервые символ бесконечности был использован математиком Джоном Валлисом в 1655 году. Никто не знает, что вдохновило его на выбор именно такого отображения бесконечности. Одни считают, что это была греческая буква омега (ω). Другие говорят, что символ произошел от римского числа 1 000, которое выглядело как «CIƆ» (или «CƆ») и имело значение «много».

Знак процента (%)

Само слово «процент» возникло от латинского сочетания pro centum («на сто»). А символ появился из итальянской версии per cento. Такое выражение часто использовали до 1425 года. Сначала писали «per cento», «per 100», «p cento», а потом «pc-о». Аббревиатура «pc» постепенно превратилась в знак горизонтальной дроби «o/o» и уже потом в знакомый нам символ.

Жест мира

Впервые жест был использован после 100-летней войны между Англией и Францией. Французы грозили отрезать британским лучникам пальцы, которыми они держали стрелы при стрельбе. А после победы британцы подняли пальцы вверх в форме буквы «V» от слова Victory (победа). Так они показали, что их пальцы на месте.

Во время Второй мировой войны Уинстон Черчилль возродил этот жест как символ мира. Для этого рука должна быть повернута ладонью к собеседнику. Если рука повернута тыльной стороной, то жест принимает оскорбительное значение «заткнись» или «отвали».