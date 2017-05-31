Минфин: Компенсация советских вкладов в Беларуси невозможна 31.05.2017, 13:44

Надеяться на возвращение потерянных советских вкладов белорусам не стоит.

Об этом сегодня в «парламенте» заявил замминистра финансов Юрий Селиверстов, пишет tut.by.

По его словам, вопрос периодически поднимается на уровне правительства. Но денег на возврат этих вкладов нет:

— К сожалению, в 2011—2013 годах мы пережили очередные девальвации, вклады белорусов тоже обесценились. Есть и страховые накопления, которые обесценились, — признал проблему замминистра финансов. — Но есть ли у нас источник, чтобы все это вернуть гражданам. Давайте, положа руку на сердце, скажем, что нет. Вернуть те деньги с советских времен невозможно.

Последний раз законодательно обещали вернуть потерянные советские вклады в 1998 году. Действие того указа уже закончилось, новых документов не принималось.