Максим Мирный: Хочу открыть свою академию тенниса 6 31.05.2017, 13:54

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МАКСИМ МИРНЫЙ

ФОТО: RIA.RU

Белорусский теннисист задумался над масштабным проектом для детей.

Белорусский теннисист Максим Мирный рассказал о решении открыть свою школу, пишет pressball.by.

«В мире существует богатая практика, где игроки, такие как Рафаэль Надаль, Райнер Шуттлер, Патрик Рафтер, Макинрой открывают академии. Это мировой опыт. Я хочу следовать этому тренду. Пока я играю, пока я активен, я вижу дикий интерес со стороны этих маленьких детишек, родителей. Я готов, я хочу вкладывать свое время, душу и деньги в этот проект. В этом есть полный смысл» , - рассказал Максим Мирный.