Увидимся на улицах! 31.05.2017, 13:59

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Майна Киаи

Спецдокладчик ООН Майна Киаи ушел с должности, но пообещал быть с теми, кто борется на мирных акциях протестах.

Последний доклад, подготовленный Майна Киаи в качестве спецдокладчика по свободе мирных собраний и ассоциации, на 35-й сессии Совета по правам человека ООН в июне будет представлять его преемница Анализа Чампи (Италия). Доклад посвящен роли гражданского общества в изменении общества к лучшему, сообщает сайт spring96.org.

За шесть лет в должности спецдокладчика Киаи подготовил шесть докладов Совету по правам человека и четыре - Генеральной Ассамблее ООН. В них рассматриваются эффективные методы продвижения права на мирные собрания и ассоциацию, право общества на доступ к финансированию, угрозы в отношении уязвимых групп, право на собрания и ассоциацию в контексте природных ресурсов, вопросы фундаментализма, позитивного вклада гражданского общества, а также проблемы, касающиеся выборов и трудовых прав. Также он, вместе с бывшим Специальным докладчиком по вопросу о внесудебных и произвольных казнях Кристофом Хейнзом, является соавтором доклада, в котором даются практические рекомендации по управлению собраниями.

В рамках своего мандата спецдокладчик также опубликовал ряд дополнительных материалов, в том числе информационные бюллетени, ежегодные отчеты, плакаты, а также онлайн сборник правовых аргументов для использования в судебных делах, связанных со свободой собраний и ассоциации. Сборник является продолжением проекта, в рамках которого Киаи выступал в ряде процессов, связанных с правами на собрания и ассоциацию во всем мире.

Во время своей работы Майна Киаи посетил с официальным визитом восемь стран: Грузию, Турцию (дважды), Руанду, Оман, Казахстан, Чили, Республику Корею и Соединенные Штаты Америки. По состоянию на 30 апреля еще 10 приглашений находились на рассмотрении спецдокладчика. Среди стран, которые его пригласили, есть Азербайджан, Кыргызстан, Венгрия, Тунис.

Беларусь же значится в группе тех стран, которым спецдокладчик направлял запрос на посещение. К официальному Минску Киаи с таким запросом обращался дважды - в 2011 и 2013 годах, однако не получил приглашения в страну. Тем временем коммуникацию со специальным докладчиком активно поддерживали правозащитные организации, информируя о фактах нарушений свободы мирных собраний и ассоциации в стране. Последнее такое сообщение Правозащитный центр «Весна» и Белорусский Хельсинкский Комитет направляли спецдокладчику в конце марта и касалось оно задержания наблюдателей, правозащитников и журналистов в офисе «Весны» в День Воли. Майна Киаи тогда поддержал заявление спецдокладчика по ситуации с правами человека в Беларуси Миклоша Харашти по поводу возобновления властями массовых репрессий против мирных демонстрантов, неправительственных организаций, журналистов и политических оппонентов.

Работу в качестве спецдокладчика ООН по свободе мирных собраний и ассоциации г-н Киаи завершил 30 апреля, полномочия его преемницы вступили в силу 1 мая.

В открытом письме, опубликованном 1 мая, бывший спецдокладчик поблагодарил всех, кто причастен к работе мандата.

«Именно ваша работа, помощь и преданность позволили сделать так много в первые шесть лет существования мандата», - написал он в своем письме. «Ваши усилия действительно сделали мандат посредником народа, который он должен представлять».

«Я очень хорошо знаю, что сейчас настали особенно тяжелые времена для тех из нас, кто работает в области прав человека. Если это может быть утешением, знайте, что вы не одиноки. И знайте, что, хотя я больше и не являюсь докладчиком, я не оставляю нашу борьбу. Наоборот, я буду вместе с вами - на наших акциях протеста, в нашем обществе, в коридорах власти. Увидимся на улицах».

Напомним, мандат этого тематического спецдокладчика был создан Советом по правам человека в сентябре 2010 года и дважды продлевался - в 2013 и 2016 годах. При создании мандата в 2010 году Совет признал, что право на свободу собраний и ассоциации является важным компонентом демократии, и призвал государства соблюдать и в полной мере защищать права всех людей собираться мирно и свободно образовывать ассоциации.