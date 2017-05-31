Юная бобруйчанка стала обладательницей самой длинной косы в Беларуси 19 31.05.2017, 14:15

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Девушка призналась, что многие не могут отвести удивленный взгляд от ее волос.

В свои 15 лет ученица бобруйской СШ №9 Янина Шиленок является обладательницей роскошных волос, которые достают девушке до колена, сообщает «Вечерний Бобруйск».

Десятиклассница признается, что их длина составляет не менее 130 см. Всю свою сознательную жизнь Янина растит их, прибегая к различным вариантам ухода. Даже в младенчестве, говорит девушка, ее не брили наголо, как это принято у годовалых малышей.

Ухаживать за такими волосами совсем не просто – мытье головы с последующей сушкой тяжелых прядей занимает много времени.

– Начинаешь мыть голову – считай, весь день пропал, – говорит Янина и признается, что часто ей просто жалко тратить столько времени на поддержание красоты. Волосы она моет примерно раз в 2-3 недели – по мере их загрязнения.

Сейчас особого дискомфорта метровая коса ей не доставляет, хотя в детстве волосы сильно мешали.

– Я постоянно на них садилась, было не очень приятно. К тому же, волосы росли быстрее меня и были даже ниже колена, – вспоминает Янина.

Зато сейчас у 15-летней девушки появились другие проблемы – на ее роскошные волосы все чаще и чаще обращают внимание представители противоположного пола.

– Некоторые могут просто долго на меня смотреть, другие хотят дотронуться до волос, но не многие решаются. Считают, что я ведьма, потому что у меня глаза зеленые.