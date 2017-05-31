Линас Кояла: Военные учения в Беларуси - это угроза 31.05.2017, 14:21

Линас Кояла

Фото: DELFI

Политика Запада в отношении Беларуси напоминает «американские горки».

Об этом в интервью Сharter97.org заявил глава литовского Центра восточноевропейских исследований Линас Кояла.

- Какой вопрос вы бы назвали сейчас основным в отношениях Литвы и Беларуси?

- В отношениях всегда был важен экономический фактор, поскольку Беларусь для Литвы является седьмым по торговому обороту (который достигает 2 млрд. евро) партнером. Кроме того, имеет значение аспект безопасности, поскольку граница Литвы и Беларуси также является внешней границей ЕС и НАТО.

Актуальность этого повышает проведение учений «Запад-2017». Но все же, больше всего внимания в последнее время имеет вопрос Островецкой АЭС, которая в Литве воспринимается как потенциальная угроза, поскольку станция строится без должного внимания к международным стандартам безопасности.

- По вашему мнению, уделяет ли ЕС достаточно внимания белорусскому вопросу?

- Внимание никогда не было мало, однако применявшиеся до сих пор стратегии были неэффективными. Мы видим своего рода сценарий «американских горок»: периоды, когда ЕС и Беларусь стремились к более тесному сближению, сменяют периоды, когда ужесточаются экономические санкции. Это, в первую очередь, обусловливает поведение властей Беларуси в отношении оппозиции, жесткая реакция на протесты и т. д. Ни один из способов - ни попытка улучшать отношения, ни усиление санкций - особенных результатов не дали.

- Вам не кажется, что Европа и Запад в целом позволяют делать Лукашенко все, что он пожелает? Это показала массовая акция протеста 25 марта, когда сотни людей были задержаны. Конечно, реакция со стороны Запада была слышна, но сотрудники белорусского МИД продолжают встречи в Европе...

- Сегодня есть понимание, что абсолютное игнорирование, особенно на дипломатическом уровне, маловероятно, однако такая политика не приводит ни к каким к результатам.

- Полезен ли так называемый диалог с Беларусью, поскольку Лукашенко, по сути, не намерен менять свою политику?

- Cегодня есть новые ожидания, связанные с интенсивностью диалога. Надеемся, что Беларуси, лидер которой высказал критические аргументы в отношении России по поводу войны в Украине и не может договориться с ней по некоторым экономическим вопросам, будет склонен отчасти открыться Западу. Конечно, надежды эти ограничены, но в противном случае Беларуси грозила бы еще большая изоляция и еще большая зависимость от России. Поэтому эффективной стратегии нет, и она вряд ли возможна, ищут меньшее зло.

- Что вы думаете по поводу учений «Запад-2017»?

- Они воспринимаются как угроза в связи с их закрытостью, численностью российских военных, а также использованием наступательных сценариев.

Тем не менее, ситуация, в которой находится Литва в плане безопасности, уже изменилась по сравнению с 2014 годом. В Литве, как и в других странах Балтии, дислоцированы батальоны военных НАТО, а также военная техника, поэтому страны чувствуют себя гораздо спокойнее, даже наблюдая крупные военные маневры у себя по соседству.

- Можно ли на Беларусь в сложившихся условиях смотреть, как на партнера, когда у власти находится диктатор Лукашенко?

- Скорее, как на соседа, с которым нелегко договориться, но поиск определенных компромиссов неизбежен.

- В отчете Департамента государственной безопасности Литвы Беларусь названа в числе угроз для страны. Вы с этим согласны?

- ДГБ делает выводы, руководствуясь не публичной информацией, поэтому комментировать это будет довольно сложно.

- Получится ли у Литвы вынести вопрос Островецкой АЭС на высокий уровень?

- В последнее время это действительно происходит. Позиция Литвы заключается в том, чтобы сделать вопрос Островецкой АЭС проблемой не национального, а международного уровня, поскольку атомная станция строится рядом с государствами ЕС и НАТО. Поэтому политические лидеры Литвы постоянно говорят об этом как в ходе двусторонних, так и многосторонних встреч с лидерами других стран. Кроме того, был принят закон, которые получил немало откликов, запрещающий Литве покупку электроэнергии, произведенной на небезопасных АЭС третьих стран. Это было определенно направлено на Островецкую АЭС. Очевидно, что и ЕС уделяет этой теме больше внимания, но в первую очередь делает акцент на обеспечении стандартов безопасности, а не на эмбарго на электроэнергию или остановку строительства.

- Видите ли вы перемены в белорусском обществе?

- Война в Украине показала, что белорусское общество больше всего ценит стабильность, чем Лукашенко с успехом пользуется. С другой стороны, последние протесты показали, что потенциал для публичного изъявления мнений есть. В будущем, с усилением гражданского общества, c большей смелостью молодых людей эти тенденции должны этот потенциал укрепить.